Колосков: «Не вижу никаких оснований для расширения РПЛ»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выступил категорически против расширения РПЛ до 18 команд.

Прежде всего, у нас не хватает квалифицированных футболистов на 16 команд. С восемнадцатью их тем более не будет. Во-вторых, за 26 лет работы в футболе я опробовал все системы. К такому выводу мы пришли еще в союзные времена, когда у нас были южные команды! В наших российских реалиях мы не в состоянии обеспечить не то что хорошие, а даже приемлемые условия для проведения матчей.