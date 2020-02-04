Караваев: «Следующая цель в сборной России – попасть в стартовый состав»

Защитник «Зенита» прокомментировал свой прошлогодний дебют в составе сборной России. Напомним, Караваев впервые сыграл за национальную команду в матче отбора Евро-2020 против Кипра (5:0), заменив в первом тайме Сергея Петрова.

Сбылась детская мечта? Действительно. Будучи мальчишкой, смотрел матчи сборной по телевизору. Играя в национальной команде, представляешь родную страну. Очень рад, счастлив. Следующая цель — попасть в стартовый состав сборной. И, естественно, Евро. Всё зависит от меня самого, надо работать и стараться.