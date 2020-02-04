Хеведес: «Матч с „Партизаном“ получился неплохим для обеих команд»

Защитник «Локомотива» прокомментировал поражение от «Партизана» (1:1, 2:4 - пенальти) в рамках Кубка Париматч Премьер 2020.

Я бы сказал, что у нас было больше шансов забить в первой половине матча. Думаю, мы были немного перегружены. Рассчитывали на ещё один гол, но не хватило давления с нашей стороны. Во второй части матча мы играли немного иначе. У соперника было больше шансов забить. В итоге могу сказать, что матч получился неплохим для обеих команд, как и серия пенальти. К сожалению, мы проиграли.

Что касается «Спартака», то не знаю, ещё не видел их игру. И почти не смотрел матчи этой команды под руководством Доменико Тедеско.