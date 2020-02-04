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Маркитесов: «Хочется выиграть Кубок Париматч Премьер»

сегодня, 02:35
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 18:00 Не начался

Полузащитник «Спартака» Дмитрий Маркитесов прокомментировал победу над «Ростовом» (2:1) во встрече 1-го тура Кубка Париматч Премьер 2020 и поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Локомотивом».

В турнире представлены очень сильные команды, поэтому хочется выиграть его и показать хороший футбол. И, конечно, с помощью Кубка необходимо подготовиться к возобновлению сезона. Что касается матча с «Ростовом», игра была очень тяжёлой, много борьбы. Считаю, во втором тайме мы их переиграли, создали очень много моментов, но забили всего два гола.

А если говорить о грядущем матче, это дерби, так что мотивация, конечно, есть. Для нас важна каждая игра.

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Кубок Париматч Премьер 2020  Россия: мнение  Маркитесов Дмитрий
Источник: iz.ru
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Peter Schmeichel 1992
Peter Schmeichel 1992
сегодня в 02:44
Маркитесов уже весь Ростов возил, вагонетку он даже не заметит)
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