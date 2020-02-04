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Сигурдссон: «ЦСКА неплохо играл в Лиге Европы, иногда даже очень хорошо»

сегодня, 11:24

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился мнением о том, почему московский клуб неудачно выступил в нынешнем сезоне Лиги Европы.

На самом деле мы неплохо играли, иногда даже очень хорошо. Проблема в том, что периодически теряли концентрацию и пропускали контратаки. Конечно, мы недовольны своим выступлением в Лиге Европы – должны были сыграть намного лучше.

Очень обидно было выступить в Лиге Европы хуже, чем в Лиге чемпионов, но самоуверенности, зазнайства мы себе абсолютно точно не позволяли.

Вместо того чтобы быть максимально собранными и играть на пределе все 90 минут, мы теряли фокусировку в самые важные моменты матчей. Подрасслабились, пропустили необязательные мячи – в результате имеем то, что имеем.

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Все комментарии
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 11:46
Довольно спорное заявление. Нормально отыграть первый тайм и полностью провалиться во втором - это неплохо?
КРУЖКА БРАГИ
КРУЖКА БРАГИ
сегодня в 11:44
Точно хорошо,что пять от БОЛГАР ПОЛУЧАЮТ! ахахах
Не смеши мои подковы
VIPded
VIPded
сегодня в 11:35
Слили, вот и всё объяснение... (((
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 11:32
Коментировать нечего. Понты
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