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«Сельта» презентовала Смолова

сегодня, 16:44

«Сельта» официально презентовала новичка команды российского форварда Федора Смолова. Нападающий дал свою первую пресс-конференцию в качестве игрока клуба из Виго

Я очень счастлив и горжусь тем, что я здесь. «Сельта» очень известна в России благодаря моим соотечественникам Мостовому и Карпину. Я надеюсь сделать все возможное, чтобы помочь клубу остаться в Примере.

 

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Все комментарии
mortid
mortid
сегодня в 18:00
Гордиться тем что попал в команду которая одной ногой в местном пердиве? Да уж, футболистишка он и в Сельте футболистишка.
drug01
drug01
сегодня в 17:58
Удачи тебе друг!
Indian
Indian
сегодня в 17:45
Насчет Сельты не понятно, но Локо теперь имеет шанс в атаке, будут уже 11 на 11 с кем-нибудь играть
mangoх12
mangoх12
сегодня в 17:40
Федя рад что свалил, а там Сельта или Осасуна уже без разницы
oFANATo
oFANATo
сегодня в 17:39
Удачи Федору!
cska plus
cska plus
сегодня в 17:39
Удачи Смолову.
КРУЖКА БРАГИ
КРУЖКА БРАГИ
сегодня в 17:35
Федька удачи,молодец что убежал с середняка РПЛ!
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил Michele_Alboreto
сегодня в 17:23
Уже успел сыграть до презентации))) Удачи Фёдор! 💪💪💪💪💪
Проиграть) Увидим ли россиян в лиге после этой инстасамки)
particular
particular
сегодня в 17:20
Пока, презентуемый выглядел непрезентабельно..:))
Надеюсь, что Федя раскочегарится и появятся солидность на поле, вальяжность перед штрафной и острота у ворот..:))
spartach091
spartach091
сегодня в 17:11
Удачи Федя.
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
сегодня в 17:11
Много Смолова.
Leki_chelsea
Leki_chelsea
сегодня в 16:55
Удачи Федя ! Чтоб все мы гордились покажи всем ! И без травм
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 16:48
Это что за презентация футболкой тряханул))))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:47
Надеются, что это спаситель.
Michele_Alboreto
Michele_Alboreto
сегодня в 16:46
Уже успел сыграть до презентации)))
Удачи Фёдор! 💪💪💪💪💪
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