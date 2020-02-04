«Сельта» презентовала Смолова

«Сельта» официально презентовала новичка команды российского форварда Федора Смолова. Нападающий дал свою первую пресс-конференцию в качестве игрока клуба из Виго.
Я очень счастлив и горжусь тем, что я здесь. «Сельта» очень известна в России благодаря моим соотечественникам Мостовому и Карпину. Я надеюсь сделать все возможное, чтобы помочь клубу остаться в Примере.
Надеюсь, что Федя раскочегарится и появятся солидность на поле, вальяжность перед штрафной и острота у ворот..:))
Надеюсь, что Федя раскочегарится и появятся солидность на поле, вальяжность перед штрафной и острота у ворот..:))
Удачи Фёдор! 💪💪💪💪💪
Удачи Фёдор! 💪💪💪💪💪