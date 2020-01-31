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До Смолова. Наши люди в испанской Примере

сегодня, 13:41
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Черышев Денис
Черышев Денис
Полузащитник
Онопко Виктор
Онопко Виктор
Защитник
Радченко Дмитрий
Радченко Дмитрий
Нападающий

Испанский чемпионат некогда был едва ли не самым привлекательным для российских футболистов. «Соккер.ру» вспоминает предшественников Федора в Ла Лиге.

Несмотря на малое присутствие российских футболистов в Испании в XXI веке, российские легионеры занимают приметное место в новейшей истории Ла Лиги. 26 российских футболистов топтали испанские газоны, 27-й (Антон Швец) был в составе «Вильярреала», но так и не дебютировал. Конечно, нам не тягаться с аргентинцами, бразильцами, французами или португальцами, но 27 футболистов — это 1% от общего количества легионеров, выступавших в Примере (доля лидирующей Аргентины — 18.7%).

Наших игроков было больше, чем шведов, турков и бельгийцев, а если бы не уютный домашний лимит, появившийся в «нулевые», уверен, шли бы на уровне Германии (37 футболистов) и Мексики (42). Впервые за долгие-долгие годы в Испании будут выступать одновременно два действующих кандидата в сборную России. А пока Федор Смолов мысленно настраивается на борьбу за выживание в Примере в составе «Сельты», мы коротко расскажем об успехах и неудачах всех россиян, заглядывавших в Испанию. В порядке увеличения количества матчей

27 место. Антон Швец («Вильярреал») - 0 матчей

Швец сыграл один матч в Сегунде за «Сарагосу», а в Ла Лиге так и не дебютировал, но дважды попадал в заявку «Вильярреала» и смотрел за матчами с «Атлетико» и «Атлетиком» со скамейки запасных.

26 место. Алексей Косолапов («Спортинг Хихон») - 6 матчей, 1 гол

Уехал из «Локомотива» в хихонский «Спортинг», но за сезон в Астурии сыграл всего лишь 6 матчей, забил 1 гол (в ворота «Мальорки» в матче, проигранном 2:6) и вернулся в Москву после вылета безнадежного «Спортинга» в Сегунду.

25 место. Дмитрий Ульянов («Расинг») - 6 матчей

Примерно с тем же успехом съездил в Сантандер воспитанник «Торпедо», разница лишь в том, что его команда не вылетела, а финишировала в середине таблицы.

24 место. Игорь Симутенков («Тенерифе») - 9 матчей

Нападающий присоединился к «Тенерифе», когда клуб из столицы Канарских островов боролся за повышение в классе в Сегунде. На второй год пребывания Игоря в «Тенерифе» задача была выполнена, однако в Примере не сложилось — ни него, ни у его команды.

23 место. Дмитрий Галямин («Эспаньол») - 13 матчей

Галямин играл в Испании на закате карьеры, защитник не был основным в «Эспаньоле», а в сезоне 1992/93 вылетел с «попугаями» из Примеры, но остался еще на сезон, а по завершении карьеры работал тренером-селекционером в каталонском клубе.

22 место. Николай Писарев («Мерида») - 20 матчей

Николай Николаевич провел сезон 1995/96 в «Мериде»: 20 раз появился на поле, но ни разу не забил. В турнирной таблице «Мерида» финишировала предпоследней и отправилась в Сегунду. Если Смолов с «Сельтой» не сумеет удержаться в Примере, то будет далеко не первым россиянином, который вылетел из элиты испанского футбола.

21 место. Дмитрий Кузнецов («Эспаньол») - 20 матчей, 1 гол

Вместе с Галяминым за «Эспаньол» играл Дмитрий Кузнецов — они вместе уехали в столицу Каталонии из ЦСКА в 1992-м. Этот Дмитрий даже отметился одним голом в Ла Лиге, поразив ворота «Атлетико».

20 место. Игорь Добровольский («Кастельон» и «Атлетико») - 23 матча, 2 гола

Добровольский посещал Примеру дважды с разницей в четыре года. С «Кастельоном» в сезоне 1990/91 вылетел, проведя в команде половину сезона, с «Атлетико» занял 14-е место из 20-ти. За каждый клуб забил по голу, что любопытно — оба в ворота «Спортинга» из Хихона.

19 место. Александр Кержаков («Севилья») - 25 матчей, 8 голов

Кержаков играл за «Севилью» в середине «нулевых», и его вояж на юг Испании получился несколько скомканным, но вполне удачным: Александр выиграл Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Испании, да и на лавке точку опоры не отсиживал, хотя конкуренция со стороны Луиса Фабиано и Фредерика Кануте была жесткой.

18 место. Игорь Корнеев («Эспаньол» и «Барселона») - 35 матчей, 9 голов

Единственный российский футболист, игравший за «Барселону». Правда, все свои голы в Ла Лиге Корнеев забил за более скромный каталонский клуб.

17 место. Андрей Мох («Эспаньол» и «Эркулес») - 44 матча, 1 гол

В начале 90-х в составе «Эспаньола» случалось одновременно увидеть четырех россиян: уже упомянутые Галямин, Кузнецов, Корнеев и центральный защитник Мох. Андрей вылетел из Примеры с «Эспаньолом», а потом и с «Эркулесом» в сезоне 1996/97.

16 место. Сергей Шустиков («Расинг») - 47 матчей, 1 гол

Шустиков совершил два набега на Сантандер с передышкой в ЦСКА. Вторая попытка получилась более успешной: играл в основе и даже не вылетел в Сегунду, как многие соотечественники.

15 место. Ильшат Файзулин («Расинг») - 54 матча, 8 голов

«Расинг» стал первым из многих испанских клубов, за которые выступал Ильшат, но только в составе «зелено-белых» он играл в Примере.

14 место. Дмитрий Черышев («Спортинг Хихон») - 55 матчей, 14 голов

Все свои матчи в Примере отец Дениса Черышева сыграл в составе хихонского «Спортинга». Наравне с Никифоровым, Ледяховым и Косолаповым он был частью команды, которая в сезоне 1997/98 набрала 13 очков, одержав 2 победы и потерпев 29 поражений за полный чемпионат.

13 место. Ринат Дасаев («Севилья») - 59 матчей

Первопроходец среди отечественных футболистов в высшем свете испанского футбола. Дасаев уехал в «Севилью» в 1988-м в статусе лучшего вратаря планеты. Увы, не сумел полностью раскрыться в Испании из-за травмы.

12 место. Владислав Радимов («Реал Сарагоса») - 63 матча, 5 голов

Нынешний тренер «Зенита-2» с переменным успехом выступал за «Сарагосу». Однажды даже забил победный гол в ворота «Валенсии».

11 место. Юрий Никифоров («Спортинг Хихон») - 65 матчей, 8 голов

Два сезона в хихонском «Спортинге» были непростым временем, но если в первый год астурийцы в жестокой борьбе отстояли свое право выступать в Примере, но то второй сезон обернулся жестоким провалом. Никифоров на протяжении двух лет был безоговорочным игроком стартового состава.

10 место. Олег Саленко («Логроньес», «Валенсия») - 72 матча, 30 голов

Лучший бомбардир ЧМ-1994 накануне турнира в США провел удачный сезон в Ла Лиге, забив в ворота соперников «Логроньеса» 16 мячей — это до сих пор самый результативный сезон россиянина в Примере. После чемпионата мира Саленко перешел в «Валенсию», но задержался на «Месталье» всего на сезон, в котором отметился семью голами.

9 место. Игорь Ледяхов («Спортинг Хихон») - 95 матчей, 14 голов

В общей сложности провел в «Спортинге» 8 лет (не всегда команда выступала в Ла Лиге), сыграл больше 200 матчей. Тоже стал частью провального сезона 1997/98, пусть там причины были не только внутри команды.

8 место. Дмитрий Хохлов («Реал Сосьедад») - 111 матчей, 14 голов

Три сезона подряд занимал с «Сосьедадом» 13-е место в турнирной таблице, а напоследок поборолся за чемпионство и финишировал на второй строчке в Ла Лиге в двух очках от мадридского «Реала», правда, в этой кампании уже перестал играть постоянно, поэтому решил покинуть Сан-Себастьян свободным агентом и присоединился к «Локомотиву».

7 место. Денис Черышев («Вильярреал», «Севилья», «Реал», «Валенсия») - 112 матчей, 12 голов

Черышев — единственный россиянин, игравший за «Реал», пусть и всего пару матчей. В этом сезоне Черышев обошел Хохлова по количеству матчей в Ла Лиге, но мог быть уже далеко впереди, если бы не постоянные травмы.

6 место. Дмитрий Радченко («Расинг», «Депортиво», «Райо Вальекано» и «Мерида») - 114 матчей, 26 голов

Десять лет своей карьеры воспитанник «Зенита», который прославился голами за «Спартак» в ворота «Реала», посвятил Испании. Выступал за четыре клуба, как и Черышев — это их рекорд на двоих, хотя Денис еще может увеличить свой счет.

5 место. Владимир Бесчастных («Расинг») - 141 матчей, 28 голов

Как вы уже догадались, «Расинг» - один из тех испанских клубов, которые особенно ценили россиян. В Сантандере играли Ульянов, Шустиков, Файзулин, Радченко, Бесчастных и Попов. Самый «долгоиграющий» и результативный в этой компании — Бесчастных, который остановился неподалеку от полутора сотен матчей в Примере и забил 28 голов, причем по десятке отгрузил в первых двух сезонах.

4 место. Дмитрий Попов («Расинг» и «Компостела») - 153 матча, 26 голов

На протяжении трех сезонов был основным футболистом «Расинга» (8-е, 12-е и 17-е место в Примере), а потом пылил в «Компостеле» (11-е и 17-е место). За пять сезонов не вылетел в Сегунду, но сам многократно вылетал из-за травм, иначе мог бы добиться много большего.

3 место. Виктор Онопко («Реал Овьедо» и «Райо Вальекано») - 202 матча, 7 голов

Тройку открывает в прошлом капитан «Спартака» и сборной России, а ныне один из тренеров ЦСКА. Виктор Савельич носил повязку и в испанском «Овьедо», который с Онопко в центре обороны держался в Примере пять сезонов, а на шестой все-таки вылетел. Россиянин остался в команде, несмотря на понижение в классе, но через год вернулся в Примеру уже игроком другого клуба - «Райо Вальекано». Это была лебединая песня Онопко в Испании и еще один вылет в Сегунду, на сей раз с 20-го места.

2 место. Александр Мостовой («Сельта») - 235 матчей, 54 гола

Мостовой играл в Португалии и во Франции, но звездой стал в испанском городке Виго, где местная публика ходила на футбол, чтобы увидеть «Царя» в деле. Мостовой провел в «Сельте» 8 сезонов, и даже сейчас говорят, что переход Смолова в галисийский клуб не в последнюю очередь связан с доброй памятью о россиянах, которые уже выступали за «Сельту». Именно в Виго Мостового чтут сильнее, чем Карпина.

1 место. Валерий Карпин («Реал Сосьедад», «Валенсия» и «Сельта») - 384 матча, 68 голов

Карпина тоже встретят на «Балаидосе» аплодисментами, но все-таки Валерий Георгиевич в «Сельте» провел только 5 из 11-ти своих испанских сезонов. Приключения на Пиренеях начались и закончились в «Реале Сосьедад», был еще сезон в «Валенсии», а однажды Карпин оказался в шаге от трансфера в «Барселону», но в последний момент сделка сорвалась. Безусловно, Карпин — главный россиянин в Ла Лиге, у него почти четыре сотни матчей, он лидер по голам. Этих цифр Смолову уже не достичь — надо было раньше уезжать, но уважение в футбольных кругах другой страны можно заработать даже за два-три года. Этого Федору и пожелаем.

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ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 14:43
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