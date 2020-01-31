До Смолова. Наши люди в испанской Примере

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Испанский чемпионат некогда был едва ли не самым привлекательным для российских футболистов. «Соккер.ру» вспоминает предшественников Федора в Ла Лиге.

Несмотря на малое присутствие российских футболистов в Испании в XXI веке, российские легионеры занимают приметное место в новейшей истории Ла Лиги. 26 российских футболистов топтали испанские газоны, 27-й (Антон Швец) был в составе «Вильярреала», но так и не дебютировал. Конечно, нам не тягаться с аргентинцами, бразильцами, французами или португальцами, но 27 футболистов — это 1% от общего количества легионеров, выступавших в Примере (доля лидирующей Аргентины — 18.7%).

Наших игроков было больше, чем шведов, турков и бельгийцев, а если бы не уютный домашний лимит, появившийся в «нулевые», уверен, шли бы на уровне Германии (37 футболистов) и Мексики (42). Впервые за долгие-долгие годы в Испании будут выступать одновременно два действующих кандидата в сборную России. А пока Федор Смолов мысленно настраивается на борьбу за выживание в Примере в составе «Сельты», мы коротко расскажем об успехах и неудачах всех россиян, заглядывавших в Испанию. В порядке увеличения количества матчей

27 место. Антон Швец («Вильярреал») - 0 матчей

Швец сыграл один матч в Сегунде за «Сарагосу», а в Ла Лиге так и не дебютировал, но дважды попадал в заявку «Вильярреала» и смотрел за матчами с «Атлетико» и «Атлетиком» со скамейки запасных.

26 место. Алексей Косолапов («Спортинг Хихон») - 6 матчей, 1 гол

Уехал из «Локомотива» в хихонский «Спортинг», но за сезон в Астурии сыграл всего лишь 6 матчей, забил 1 гол (в ворота «Мальорки» в матче, проигранном 2:6) и вернулся в Москву после вылета безнадежного «Спортинга» в Сегунду.

25 место. Дмитрий Ульянов («Расинг») - 6 матчей

Примерно с тем же успехом съездил в Сантандер воспитанник «Торпедо», разница лишь в том, что его команда не вылетела, а финишировала в середине таблицы.

24 место. Игорь Симутенков («Тенерифе») - 9 матчей

Нападающий присоединился к «Тенерифе», когда клуб из столицы Канарских островов боролся за повышение в классе в Сегунде. На второй год пребывания Игоря в «Тенерифе» задача была выполнена, однако в Примере не сложилось — ни него, ни у его команды.

23 место. Дмитрий Галямин («Эспаньол») - 13 матчей

Галямин играл в Испании на закате карьеры, защитник не был основным в «Эспаньоле», а в сезоне 1992/93 вылетел с «попугаями» из Примеры, но остался еще на сезон, а по завершении карьеры работал тренером-селекционером в каталонском клубе.

22 место. Николай Писарев («Мерида») - 20 матчей

Николай Николаевич провел сезон 1995/96 в «Мериде»: 20 раз появился на поле, но ни разу не забил. В турнирной таблице «Мерида» финишировала предпоследней и отправилась в Сегунду. Если Смолов с «Сельтой» не сумеет удержаться в Примере, то будет далеко не первым россиянином, который вылетел из элиты испанского футбола.

21 место. Дмитрий Кузнецов («Эспаньол») - 20 матчей, 1 гол

Вместе с Галяминым за «Эспаньол» играл Дмитрий Кузнецов — они вместе уехали в столицу Каталонии из ЦСКА в 1992-м. Этот Дмитрий даже отметился одним голом в Ла Лиге, поразив ворота «Атлетико».

20 место. Игорь Добровольский («Кастельон» и «Атлетико») - 23 матча, 2 гола

Добровольский посещал Примеру дважды с разницей в четыре года. С «Кастельоном» в сезоне 1990/91 вылетел, проведя в команде половину сезона, с «Атлетико» занял 14-е место из 20-ти. За каждый клуб забил по голу, что любопытно — оба в ворота «Спортинга» из Хихона.

19 место. Александр Кержаков («Севилья») - 25 матчей, 8 голов

Кержаков играл за «Севилью» в середине «нулевых», и его вояж на юг Испании получился несколько скомканным, но вполне удачным: Александр выиграл Кубок УЕФА , Кубок и Суперкубок Испании, да и на лавке точку опоры не отсиживал, хотя конкуренция со стороны Луиса Фабиано и Фредерика Кануте была жесткой.

18 место. Игорь Корнеев («Эспаньол» и «Барселона») - 35 матчей, 9 голов

Единственный российский футболист, игравший за «Барселону». Правда, все свои голы в Ла Лиге Корнеев забил за более скромный каталонский клуб.

17 место. Андрей Мох («Эспаньол» и «Эркулес») - 44 матча, 1 гол

В начале 90-х в составе «Эспаньола» случалось одновременно увидеть четырех россиян: уже упомянутые Галямин, Кузнецов, Корнеев и центральный защитник Мох. Андрей вылетел из Примеры с «Эспаньолом», а потом и с «Эркулесом» в сезоне 1996/97.

16 место. Сергей Шустиков («Расинг») - 47 матчей, 1 гол

Шустиков совершил два набега на Сантандер с передышкой в ЦСКА . Вторая попытка получилась более успешной: играл в основе и даже не вылетел в Сегунду, как многие соотечественники.

15 место. Ильшат Файзулин («Расинг») - 54 матча, 8 голов

«Расинг» стал первым из многих испанских клубов, за которые выступал Ильшат, но только в составе «зелено-белых» он играл в Примере.

14 место. Дмитрий Черышев («Спортинг Хихон») - 55 матчей, 14 голов

Все свои матчи в Примере отец Дениса Черышева сыграл в составе хихонского «Спортинга». Наравне с Никифоровым, Ледяховым и Косолаповым он был частью команды, которая в сезоне 1997/98 набрала 13 очков, одержав 2 победы и потерпев 29 поражений за полный чемпионат.

13 место. Ринат Дасаев («Севилья») - 59 матчей

Первопроходец среди отечественных футболистов в высшем свете испанского футбола. Дасаев уехал в «Севилью» в 1988-м в статусе лучшего вратаря планеты. Увы, не сумел полностью раскрыться в Испании из-за травмы.

12 место. Владислав Радимов («Реал Сарагоса») - 63 матча, 5 голов

Нынешний тренер «Зенита-2» с переменным успехом выступал за «Сарагосу». Однажды даже забил победный гол в ворота «Валенсии».

11 место. Юрий Никифоров («Спортинг Хихон») - 65 матчей, 8 голов

Два сезона в хихонском «Спортинге» были непростым временем, но если в первый год астурийцы в жестокой борьбе отстояли свое право выступать в Примере, но то второй сезон обернулся жестоким провалом. Никифоров на протяжении двух лет был безоговорочным игроком стартового состава.

10 место. Олег Саленко («Логроньес», «Валенсия») - 72 матча, 30 голов

Лучший бомбардир ЧМ -1994 накануне турнира в США провел удачный сезон в Ла Лиге, забив в ворота соперников «Логроньеса» 16 мячей — это до сих пор самый результативный сезон россиянина в Примере. После чемпионата мира Саленко перешел в «Валенсию», но задержался на «Месталье» всего на сезон, в котором отметился семью голами.

9 место. Игорь Ледяхов («Спортинг Хихон») - 95 матчей, 14 голов

В общей сложности провел в «Спортинге» 8 лет (не всегда команда выступала в Ла Лиге), сыграл больше 200 матчей. Тоже стал частью провального сезона 1997/98, пусть там причины были не только внутри команды.

8 место. Дмитрий Хохлов («Реал Сосьедад») - 111 матчей, 14 голов

Три сезона подряд занимал с «Сосьедадом» 13-е место в турнирной таблице, а напоследок поборолся за чемпионство и финишировал на второй строчке в Ла Лиге в двух очках от мадридского «Реала», правда, в этой кампании уже перестал играть постоянно, поэтому решил покинуть Сан-Себастьян свободным агентом и присоединился к «Локомотиву».

7 место. Денис Черышев («Вильярреал», «Севилья», «Реал», «Валенсия») - 112 матчей, 12 голов

Черышев — единственный россиянин, игравший за «Реал», пусть и всего пару матчей. В этом сезоне Черышев обошел Хохлова по количеству матчей в Ла Лиге, но мог быть уже далеко впереди, если бы не постоянные травмы.

6 место. Дмитрий Радченко («Расинг», «Депортиво», «Райо Вальекано» и «Мерида») - 114 матчей, 26 голов

Десять лет своей карьеры воспитанник «Зенита», который прославился голами за «Спартак» в ворота «Реала», посвятил Испании. Выступал за четыре клуба, как и Черышев — это их рекорд на двоих, хотя Денис еще может увеличить свой счет.

5 место. Владимир Бесчастных («Расинг») - 141 матчей, 28 голов

Как вы уже догадались, «Расинг» - один из тех испанских клубов, которые особенно ценили россиян. В Сантандере играли Ульянов, Шустиков, Файзулин, Радченко, Бесчастных и Попов. Самый «долгоиграющий» и результативный в этой компании — Бесчастных, который остановился неподалеку от полутора сотен матчей в Примере и забил 28 голов, причем по десятке отгрузил в первых двух сезонах.

4 место. Дмитрий Попов («Расинг» и «Компостела») - 153 матча, 26 голов

На протяжении трех сезонов был основным футболистом «Расинга» (8-е, 12-е и 17-е место в Примере), а потом пылил в «Компостеле» (11-е и 17-е место). За пять сезонов не вылетел в Сегунду, но сам многократно вылетал из-за травм, иначе мог бы добиться много большего.

3 место. Виктор Онопко («Реал Овьедо» и «Райо Вальекано») - 202 матча, 7 голов

Тройку открывает в прошлом капитан «Спартака» и сборной России, а ныне один из тренеров ЦСКА . Виктор Савельич носил повязку и в испанском «Овьедо», который с Онопко в центре обороны держался в Примере пять сезонов, а на шестой все-таки вылетел. Россиянин остался в команде, несмотря на понижение в классе, но через год вернулся в Примеру уже игроком другого клуба - «Райо Вальекано». Это была лебединая песня Онопко в Испании и еще один вылет в Сегунду, на сей раз с 20-го места.

2 место. Александр Мостовой («Сельта») - 235 матчей, 54 гола

Мостовой играл в Португалии и во Франции, но звездой стал в испанском городке Виго, где местная публика ходила на футбол, чтобы увидеть «Царя» в деле. Мостовой провел в «Сельте» 8 сезонов, и даже сейчас говорят, что переход Смолова в галисийский клуб не в последнюю очередь связан с доброй памятью о россиянах, которые уже выступали за «Сельту». Именно в Виго Мостового чтут сильнее, чем Карпина.

1 место. Валерий Карпин («Реал Сосьедад», «Валенсия» и «Сельта») - 384 матча, 68 голов

Карпина тоже встретят на «Балаидосе» аплодисментами, но все-таки Валерий Георгиевич в «Сельте» провел только 5 из 11-ти своих испанских сезонов. Приключения на Пиренеях начались и закончились в «Реале Сосьедад», был еще сезон в «Валенсии», а однажды Карпин оказался в шаге от трансфера в «Барселону», но в последний момент сделка сорвалась. Безусловно, Карпин — главный россиянин в Ла Лиге, у него почти четыре сотни матчей, он лидер по голам. Этих цифр Смолову уже не достичь — надо было раньше уезжать, но уважение в футбольных кругах другой страны можно заработать даже за два-три года. Этого Федору и пожелаем.