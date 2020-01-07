Кудряшов: «Чемпионат Турции отличается от РПЛ скоростью и зрелищностью»

Защитник сборной России Федор Кудряшов прокомментировал свой переход в «Антальяспор».
Я знал об интересе «Антальяспора», так что очередной этап карьеры в турецком чемпионате не стал для меня неожиданным. В декабре мне позвонили и сделали предложение. Согласовал все с «Сочи» и полетел в Турцию после Нового года. Прошел медосмотр и уже начал тренироваться.
Чемпионат Турции отличается от РПЛ скоростью и зрелищностью. Прошлый год помог мне ближе познакомиться с их лигой, поэтому сейчас возвращаюсь только с положительными эмоциями. Думаю, будет полегче. Хочу хорошо зарекомендовать себя в новой команде и попасть на чемпионат Европы в составе сборной.
В Турции же меньше придают значения обороне и больше беготни. Это не значит, что турецкие клубы обыграли бы российские, просто на них, возможно, интереснее смотреть.
В Турции же меньше придают значения обороне и больше беготни. Это не значит, что турецкие клубы обыграли бы российские, просто на них, возможно, интереснее смотреть.
«Чемпионат Турции отличается от РПЛ скоростью и зрелищность»
«Чемпионат Турции отличается от РПЛ скоростью и зрелищность»