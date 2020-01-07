Кудряшов: «Чемпионат Турции отличается от РПЛ скоростью и зрелищностью»

Защитник сборной России прокомментировал свой переход в «Антальяспор».

Я знал об интересе «Антальяспора», так что очередной этап карьеры в турецком чемпионате не стал для меня неожиданным. В декабре мне позвонили и сделали предложение. Согласовал все с «Сочи» и полетел в Турцию после Нового года. Прошел медосмотр и уже начал тренироваться.