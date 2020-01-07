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Кудряшов: «Чемпионат Турции отличается от РПЛ скоростью и зрелищностью»

сегодня, 18:17

Защитник сборной России Федор Кудряшов прокомментировал свой переход в «Антальяспор».

Я знал об интересе «Антальяспора», так что очередной этап карьеры в турецком чемпионате не стал для меня неожиданным. В декабре мне позвонили и сделали предложение. Согласовал все с «Сочи» и полетел в Турцию после Нового года. Прошел медосмотр и уже начал тренироваться.

Чемпионат Турции отличается от РПЛ скоростью и зрелищностью. Прошлый год помог мне ближе познакомиться с их лигой, поэтому сейчас возвращаюсь только с положительными эмоциями. Думаю, будет полегче. Хочу хорошо зарекомендовать себя в новой команде и попасть на чемпионат Европы в составе сборной.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 19:15
Желаем удачи!
Don trambon
Don trambon
сегодня в 19:14
Всё верно молвит. На старостт лет, за всю футбольную жизнь подзаработал на родине, решил и в футбол поиграть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:13
Море одно, тока берега разные...
LOpp
LOpp
сегодня в 19:04
Наш чемпионат, во главе с газпромовскими клоунами типо Мудко и Дюков, скоро встанет в один ряд с чемпионатом Молдовы
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил valt134
сегодня в 19:04
Быстро окраску поменял.
А это так и есть, что спорить. В какой унылый футбол в этом году играют даже "Зенит" и ЦСКА, сколько у нас "Рубинов" с любимым счетом 0-0?

В Турции же меньше придают значения обороне и больше беготни. Это не значит, что турецкие клубы обыграли бы российские, просто на них, возможно, интереснее смотреть.
Армейская душа
Армейская душа ответил Против_всех
сегодня в 19:02
Чемпионат зенитОВ с ряженными чимпеонствами, это вообще позор!
Свиньи всё о позоре знают, согласен
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:00
Скоростью? Что медленнее чем наш?
valt134
valt134
сегодня в 18:58
Быстро окраску поменял.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 18:56
Такого пешеходного чемпионата как в России наверное нигде нет.
ДСА
ДСА
сегодня в 18:54
Неожиданных результатов там больше.
Против_всех
Против_всех
сегодня в 18:52
Чемпионат зенитОВ с ряженными чимпеонствами, это вообще позор!
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 18:44
В Турции и правда футбол - это праздник(не то что у нас,пару нормальных игр за сезон,а в основном ге моррой при пустых трибунах!)
Footbolista
Footbolista
сегодня в 18:42
shlomo
shlomo
сегодня в 18:38
Ну-ну.....посмотрим что будет.....
TIGERS
TIGERS
сегодня в 18:34
Открыл Америку!
Брулин
Брулин
сегодня в 18:32
Похоже, единственный русский футболист, который берет и уезжает, а не по 5 лет собирается в топ-клуб
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 18:26
Не успел уехать - сразу по-турецки заговорил, без падежей:
«Чемпионат Турции отличается от РПЛ скоростью и зрелищность»
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 18:23
Ну и зачем в этот чемпионат переполз???
cska plus
cska plus
сегодня в 18:22
Поздно заметили Федю.
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