Куда попал Смолов

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«Соккер.ру» рассказывает о новой команде Фёдора.

Уже много сказано и о самом переходе российского нападающего, и о деталях его контракта, и о славных временах Александра Мостового и Валерия Карпина в Виго. Пора обратить внимание на саму «Сельту». Которая в текущем сезоне занята борьбой за сохранение прописки в Ла Лиге. Не хочется галисийцам в Сегунду, очень не хочется.

«Соккер.ру» уже рассказывал о сложном положении дел в галисийском клубе и предсказал отставку тренера Франа Эскрибы. Так оно и вышло. 3 ноября, ровно через девять месяцев после своего назначения. Эскриба был отправлен в отставку. Тренер, с которым Фёдору придётся иметь дело, был назначен на следующий день.

Оскар Гарсия – личность довольно известная. Один из трёх братьев Гарсия, игравших за «Барселону» в середине 90-х. Точнее играли старший Оскар и младший Рохер, а средний Хенис так и не дождался дебюта в родной команде. Оскар и Рохер влились в состав ещё при Йохане Кройфе и стали заметными фигурами при Бобби Робсоне. Но Луи ван Гал их не особо жаловал.

Оскар оказался довольно известным тренером. Много где работал – в Англии с «Брайтоном» и «Уотфордом», во Франции – с «Сент-Этьеном», в Израиле - с одним из бесчисленных «Маккаби», в Австрии – с «Ред Буллом», в Греции – с «Олимпиакосом». Выигрывал чемпионат Израиля и по два раза первенство и Кубок Австрии. При этом Оскар Гарсия не был востребован на родине, и «Сельта» – первый испанский клуб в его биографии. Чудес от каталонца на противоположном конце страны не ждут. Во всяком случае, в текущем сезоне. Главное – выжить.

А это будет очень непросто. «Кельты» провели под руководством Оскара Гарсии десять встреч, одержав лишь одну победу. Было это 24 ноября в Вильярреале. «Балаидос» и вовсе не видел, как выигрывает «Сельта» Оскара. Не стоит удивляться, что команда облюбовала нехорошее восемнадцатое место и не спешит его покидать.

Главная звезда «Сельты» – это нападающий Яго Аспас. Тот самый, что попал в ногу Игоря Акинфеева в историческом матче в «Лужниках». Возможно, напарник, а быть может, и конкурент Смолова в линии атаки. Лучше, конечно, первое, ибо 32-летний Яго – главный любимец Виго. Примерно такая же культовая фигура, какой был на рубеже веков Александр Мостовой. Но выросло целое поколение болельщиков, не видевшее Царя на поле, зато все они видели Яго. У Аспаса было два краткосрочных «адюльтера» – уходы в «Ливерпуль» и в «Севилью». Но публика с распростёртыми объятиями принимала любимца. И ведь есть за что. Этот скромный парень много лет тащит на себе «Сельту» и ежегодно становится самым метким в команде. Он и в этом сезоне забил больше всех – 7 штук. Хотя это мелочи с результатами в четырёх предыдущих сезонах – 14, 19, 22, 20. Может, с приходом Смолова Яго станет чаще забивать и выполнит свою гроссмейстерскую норму. В своём первом матче Смолов играл в паре с Аспасом, и это хорошо. Если из-за Фёдора Яго присядет на лавочку, то болельщики могут и невзлюбить новичка.

В прошлом чемпионате напарником Яго был уругваец Макси Лопес. Тот, что сейчас играет за «Валенсию» и недавно обидел «Барселону». Летом он отправился на «Месталью», а на северо-запад Испании с юга вернулся уроженец Виго Санти Мина. У которого игра в «Сельте» не пошла. Собственно, почему и пригласили Фёдора. Санти моложе нашего соотечественника на пять лет и проворнее. Но опыт Смолова и его мотивация должны сыграть свою роль. Уругваец Габриэль Фернандес не смог полноценно заменить своего земляка Макси Лопеса. С приходом Фёдора он должен сесть на лавочку. Рядом с Санти Миной.

Зимой «Сельта» лишилась опорного полузащитника Станислава Лоботку, выполнявшего гигантский объём работы в центре поля. Словак был продан в «Наполи». Теперь его миссию выполняет турок Окай Йошуглу. Чуть ближе к линии атаки действуют два бывших игрока «Барселоны» Денис Суарес и Рафаэл (Рафинья) Алькантара. Последний, в отличии от старшего брата, полузащитника «Баварии» и сборной Испании Тиаго Алькантары, выбрал родину предков и вызывается в сборную Бразилии. Также в распоряжении тренера имеются молодые Фран Бельтран и Пап Дьоп.

Несколько лет левая бровка находилась в распоряжении очень темнокожего парня Пионе Систо, который несмотря на внешность, является игроком сборной Дании. Уроженец Южного Судана всем хорош, вот только выносливости ему не хватает. После 60 минут на поле самый быстрый футболист «кельтов» превращается в пешехода. Поэтому Оскар Гарсия нередко отдает левый фланг в распоряжение уругвайскому защитнику Лукасу Оласе. За место на правом фланге соперничают Браис Мендес и Кевин Васкес.

Фрак Эскриба играл в четыре защитника, Оскар Гарсия использует трёх центральных. Как правило, это мексиканец Нестор Араухо, ганец Джозеф Айду и капитан команды Уго Мальо, свой галисиец. Кумир номер два после Яго Аспаса. Реже выходят на поле воспитанник «Барселоны» Давид Хунка, уроженец Канарских островов Давид Саенс и колумбиец Джейсон Мурильо, несколько раз подменявший приболевшего Мальо. И, наконец, вратарь, собственный воспитанник Рубен Бланко, вытеснивший с поста номер один ветерана Серхио Альвареса. Рубену – 24 года, в прошлом он голкипер молодёжки. Он уже получал несколько интересных предложений, но всякий раз отказывал. Не может Рубен бросить «Сельту» в непростое для клуба время.

Как видим, Фёдор попал в хорошую компанию. Его новыми партнёрами стали многие известные, не последние в Ла Лиге футболисты. «Сельта» может и должна играть лучше, чтобы сохранить прописку в элите. И миссия Смолова помочь ей в этом, стать тем элементом, которого не хватало галисийцам. Следующий матч новая команда Фёдора проводит на «Балаидос» против «Севильи». Очень важная игра, как для «Сельты», так и для её новичка. В «Краснодаре», а до этого в «Урале», а ещё раньше в «Анжи», Смолов быстро заиграл и стал одним из лидеров. В «Локомотиве» сразу что-то не заладилось, а в «Динамо» он вообще заработал репутацию незабивного. Чтобы такого не случилось, пожелаем нашему легионеру в Испании как можно скорее вписаться в игру «кельтов».