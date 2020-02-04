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«Айнтрахт» обыграл «Лейпциг» и вышел в четвертьфинал Кубка Германии

сегодня, 22:29
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«Айнтрахт» вышел в четвертьфинал Кубка Германии. В 1/8 финала турнира «Айнтрахт» одержал победу над «Лейпцигом».

Франкфурт, стадион Коммерцбанк Арена

«Айнтрахт» - «Лейпциг» 2:1 (1:0)
Голы: Андре Силва 17 (пенальти), Костич 51, Костич 90+5 - Ольмо 69

«Айнтрахт»: Трапп, Туре, Абрахам, Хинтереггер, Н'Дика, Соу, Хасэбе, Роде (Кор 78), Гачинович (Чендлер 81), Андре Силва (Пасьенса 88), Костич
Главный тренер: Хюттер Адольф.

«РБ Лейпциг»: Мвого, Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг, Анхелиньо, Забитцер, Лаймер (Вернер 61), Айдара (Ольмо 46), Нкунку (Лукман 81), Поульсен, Шик
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.

Предупреждения: Айдара 2, Хальстенберг 16, Гачинович 20, Роде 42

Судья: Брих Феликc.

В параллельном матче «Фортуна» одержала победу над «Кайзерслаутерном».

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dimagas2
dimagas2
сегодня в 22:30
Поплыл Лейпциг как Борруссия каждую вторую половину сезоне в БЛ.
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 22:30
Второй раз подряд. Печалька
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