«Ростов» обыграл «Партизан» на турнире в Катаре

«Ростов» одержал победу над «Партизаном» на турнире в Катаре.
Доха, стадион Эспайр
«Партизан» - «Ростов» 1:3 (0:1)
Голы: Умар 87 (пенальти) - Мамаев 32, Долгов 57, Шомуродов 74
«Партизан»: Стойкович (Попович 46), Брежанчич, Вуячич, Милетич (Кучин 57), Павлович (Здьелар 64), Натхо (Смилянич 46), Щекич, Маркович (Лакчевич 59), Асано, Сума (Павлович 46), Матич (Умар 64)
Главный тренер: Милошевич Саво.
«Ростов»: Песьяков, Чернов (Ведерников 73), Осипенко (Кожемякин 61), Хаджикадунич (Чистяков 46), Козлов (Логашов 61), Антонсен Норманн (Шомуродов 20), Мамаев (Саплинов 61), Попов (Безруков 73), Еременко (Ливаднов 78), Зайнутдинов (Осинов 68), Байрамян (Долгов 46)
Главный тренер: Карпин Валерий.
Предупреждение: Безруков 74
В первом матче на турнире «Ростов» уступил «Спартаку».
А Тошич куда подевался, струсил выходить?)
А Тошич куда подевался, струсил выходить?)
Рад персонально за Мамаева)
Рад персонально за Мамаева)
С победой
С победой