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«Ростов» обыграл «Партизан» на турнире в Катаре

сегодня, 19:52
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«Ростов» одержал победу над «Партизаном» на турнире в Катаре.

Доха, стадион Эспайр

«Партизан» - «Ростов» 1:3 (0:1)
Голы: Умар 87 (пенальти) - Мамаев 32, Долгов 57, Шомуродов 74

«Партизан»: Стойкович (Попович 46), Брежанчич, Вуячич, Милетич (Кучин 57), Павлович (Здьелар 64), Натхо (Смилянич 46), Щекич, Маркович (Лакчевич 59), Асано, Сума (Павлович 46), Матич (Умар 64)
Главный тренер: Милошевич Саво.

«Ростов»: Песьяков, Чернов (Ведерников 73), Осипенко (Кожемякин 61), Хаджикадунич (Чистяков 46), Козлов (Логашов 61), Антонсен Норманн (Шомуродов 20), Мамаев (Саплинов 61), Попов (Безруков 73), Еременко (Ливаднов 78), Зайнутдинов (Осинов 68), Байрамян (Долгов 46)
Главный тренер: Карпин Валерий.

Предупреждение: Безруков 74

В первом матче на турнире «Ростов» уступил «Спартаку».

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Все комментарии
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 20:52
Ростову - респект!
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 20:45
а почему вообще в сербии пауза на 2 месяца? у них же вроде нормально с погодой, не хуже, чем в той же британии
atur72
atur72
сегодня в 20:40
Краснодар в стороне нервно затянул сигару😁😁😁
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:37
Мамаев рулит...
Расул Манаев
Расул Манаев
сегодня в 20:31
Хорошая разминка. Удачи Ростову с ВГК!!!
beefs
beefs
сегодня в 20:24
Так держать!!!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 20:20
Хорошая тренировочная победа.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 20:16
Молодняк пока катастрофически сырой
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 20:15
Норману Здоровья. Ключевой игрок и терять нельзя
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 20:14
Ростов смотрелся предпочтительней и выиграл закономерно. Карпин молодец!
makkie
makkie
сегодня в 20:13
Ростов с победой!
А Тошич куда подевался, струсил выходить?)
Michele_Alboreto
Michele_Alboreto ответил КРУЖКА БРАГИ
сегодня в 20:07
Давайте без провокаций.
Michele_Alboreto
Michele_Alboreto
сегодня в 20:06
С победой Ростов!
Рад персонально за Мамаева)
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответил КРУЖКА БРАГИ
сегодня в 20:03
Они ещё не залечили раны от Ред булла
alex spartakovih
alex spartakovih
сегодня в 20:03
ростов с победой!красавцы!!мамаева с забитым голом!!
andrefino13
andrefino13
сегодня в 20:03
Хорошая компания собралась в Ростове, ничего на них не давит, могут поджать Зенит к маю...
КРУЖКА БРАГИ
КРУЖКА БРАГИ
сегодня в 20:00
А когда великий зенит играть будет с деделанджоми?
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 20:00
Товарняк а приятно когда победили! Ждём, ждём ждём,скоро начнется жара в чемпе!
КРУЖКА БРАГИ
КРУЖКА БРАГИ
сегодня в 20:00
Валера решает!
С победой
cska plus
cska plus
сегодня в 20:00
ВГК делает успех даже уголовника заставил играть и не просто играть а забивать.
112910415
112910415
сегодня в 19:59
у Валеры всё под контролем !
161регион
161регион
сегодня в 19:59
В целом полтора тайма сыграли не плохо... Всех сопереживающих с победой!!!
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 19:58
С победой.
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 19:58
Ростов Папа .💪💪👍.)) Всех с ПОБЕДОЙ.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 19:57
Подготовка полным ходом
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 19:56
Земляки с Победой! Норманну и Ерёменко здоровья!
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
сегодня в 19:53
Прямо один в один матч цска - ростов.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 19:53
Поздравляю Ростов-на-Дону с победой. Надеюсь травма Матиаса Норманна не окажется серьёзной
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