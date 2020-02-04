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«Фортуна» выбила «Кайзерслаутерн» из Кубка Германии

сегодня, 22:27
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В матче 1/8 финала Кубка Германии «Фортуна» обыграла «Кайзерслаутерн».

Кайзерслаутерн, стадион Фритц Вальтер

«Кайзерслаутерн» - «Фортуна» 2:5 (2:1)
Голы: Кульветтер 10, Кульветтер 39 (пенальти) - Ампома 9, Хеннингс 49, Циммерманн 65, Хеннингс 78, Штегер 83

«Кайзерслаутерн»: Грилл, Шад, Краус, Айно, Нандзик, Сикингер, Бахманн, Чифтчи (Бьярнасон 79), Тиле (Ресер 30), Пик, Кульветтер
Главный тренер: Шоммерс Борис.

«Фортуна»: Кастенмайер, Айхан, Йоргенсен Занка, Гиссельманн, Циммерманн (Нуху 73), Моралес, Соботтка (Офори 46), Баркок (Штегер 46), Томми, Ампома, Хеннингс
Главный тренер: Рёслер Уве.

Предупреждения: Ампома 21, Гиссельманн 38, Моралес 48, Кастенмайер 52, U. 57, Офори 76, Кульветтер 86

Судья: Шмидт Маркус.

В параллельном матче «Лейпциг» неожиданно уступил «Айнтрахту».

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