«Фортуна» выбила «Кайзерслаутерн» из Кубка Германии

В матче 1/8 финала Кубка Германии «Фортуна» обыграла «Кайзерслаутерн».
Кайзерслаутерн, стадион Фритц Вальтер
«Кайзерслаутерн» - «Фортуна» 2:5 (2:1)
Голы: Кульветтер 10, Кульветтер 39 (пенальти) - Ампома 9, Хеннингс 49, Циммерманн 65, Хеннингс 78, Штегер 83
«Кайзерслаутерн»: Грилл, Шад, Краус, Айно, Нандзик, Сикингер, Бахманн, Чифтчи (Бьярнасон 79), Тиле (Ресер 30), Пик, Кульветтер
Главный тренер: Шоммерс Борис.
«Фортуна»: Кастенмайер, Айхан, Йоргенсен Занка, Гиссельманн, Циммерманн (Нуху 73), Моралес, Соботтка (Офори 46), Баркок (Штегер 46), Томми, Ампома, Хеннингс
Главный тренер: Рёслер Уве.
Предупреждения: Ампома 21, Гиссельманн 38, Моралес 48, Кастенмайер 52, U. 57, Офори 76, Кульветтер 86
Судья: Шмидт Маркус.
В параллельном матче «Лейпциг» неожиданно уступил «Айнтрахту».