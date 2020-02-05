Тухель: «Матч с „Нантом“ никак не мог подготовить нас к Дортмунду»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» после победы над «Нантом» (2:1) в 23-м туре Лиги 1 отметил, что парижане ожидают совсем другой игры в грядущей встрече Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

— Как такой тип матча подготовит вас к игре в Дортмунде?

— Как мы можем говорить, что готовимся к матчу с Дортмундом [в игре с «Нантом»]? Это «Нант», это совсем другое. Они играют в другом стиле, обладают другими качествами и другими игроками. Мы же играли без таких ключевых футболистов, как Неймар и Тиаго Силва. Скорее, мы готовились к матчу против «Лиона».