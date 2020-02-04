Спаллетти: «Мне нужен ещё один вызов, как в „Зените“, „Роме“ и „Интере“»

Бывший главный тренер «Зенита», «Ромы» и «Интера» выразил желание вернуться к тренерской работе.

Это год получился насыщенным, непростой сезон. Если бы все зависело от меня, то я бы никуда не уходил. Мне нужен еще один вызов, как в прошлые годы. Я поработал в «Зените», затем в «Роме» и «Интере», где мы засучили рукава и выбрались из сложной ситуации.

Думаю, «Наполи» сделал хороший выбор, назначив Гаттузо. Он молодой, развивающий себя тренер. Со мной оттуда не связывались. были переговоры с «Миланом», но, как вы знаете, меня уволили. «Интер» решил платить мне, чтобы я сидел дома, этим я и занимался. В этом была своя логика.