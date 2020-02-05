Уильямс после победы над «Шрюсбери»: «Наша цель – выиграть Кубок Англии»

Защитник «Ливерпуля» прокомментировал победу над «Шрюсбери» (1:0) в переигровке матча 4-го раунда Кубка Англии.

Это было просто невероятно. Этот вечер мы запомним надолго, особенно те, кто сегодня дебютировал за «Ливерпуль».

Трибуны были великолепны. Этот вечер многие из нас будут помнить очень долго.

Парни сыграли превосходно, и я надеюсь, что в следующем матче с «Челси» мы сделаем то же самое. Какую бы команду «Ливерпуль» не выпустил на поле, она приложит все свои силы.

Наша цель – выиграть Кубок Англии. Я думаю, нами будут очень сильно гордиться, и надеюсь, что молодые игроки снова получат свой шанс.