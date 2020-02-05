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Эдегор: «Матч с „Реалом“ будет непростым, но мы способны огорчить любого»

сегодня, 04:21
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадЗавтра в 21:00 Не начался

Полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Эдегор, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», поделился ожиданиями от игры со «сливочными» в четвертьфинале Кубка Испании.

В этом году мы хотим добиться чего-то особенного. С нетерпением ждём четвертьфинальной встречи. Думаю, это будет непростой матч, но мы способны огорчить любую команду.

Мы доказали, что можем конкурировать с крупнейшими клубами. Я полон сил и желания сыграть в этом матче.

Считаю, что в чемпионате мы очень неплохо сыграли [против «Реала»], особенно в первые 40 минут. Однако они одержали победу. И что мы должны сделать [в кубковой игре], так это провести на таком высоком уровне всю встречу. Если нам это удастся, тогда, думаю, мы сможем победить.

Мнение о предстоящей встрече также высказал другой хавбек «Реала Сосьедад» Микель Мерино.

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