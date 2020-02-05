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Тухель о результативной ошибке Кимпембе: «Возможно, это самоуверенность»

сегодня, 07:51
НантЛоготип футбольный клуб Нант1 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель после победы над «Нантом» (2:1) в матче 23-го тура Лиги 1 прокомментировал ошибку защитника ПСЖ Преснеля Кимпембе, которая привела к пропущенному мячу.

На 68-й минуте капитан парижан в центральном круге принимал передачу от Марко Верратти и попытался отыграть пяткой на партнёра Тило Керера, однако мяч отскочил к хавбеку «Нанта» Моузесу Саймону, который быстро сократил расстояние до ворот ПСЖ и реализовал выход один на один.

Возможно, дело в самоуверенности, но такие вещи случаются. Нельзя рисковать так сильно. [После этого гола] у «Нанта» были возможности забить ещё, они играли очень самоотверженно.

Видео ошибки Кимпембе можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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