Баллак считает, что Хаверц не готов к переходу в «Баварию»

Экс-игрок «Байера» и «Баварии» в интервью изданию Sport1 поделился мнением относительно возможного перехода полузащитника из леверкузенской команды в клуб из Мюнхена.

В «Баварии» чтобы заявить о себе, необходимо обладать иными характеристиками. Недостаточно просто быть хорошим игроком.

Хаверцу ещё нужно время, чтобы стать более устойчивым и психологически готовым к переходу в «Баварию». Он всё ещё находится в стадии развития и допускает ошибки в своей игре.

Что касается «Баварии», если они хотят работать на перспективу и по-прежнему имеют притязания на лучших немецких игроков, то они должны подписать Хаверца.