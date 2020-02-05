Баллак считает, что Хаверц не готов к переходу в «Баварию»

Экс-игрок «Байера» и «Баварии» Михаэль Баллак в интервью изданию Sport1 поделился мнением относительно возможного перехода полузащитника Кая Хаверца из леверкузенской команды в клуб из Мюнхена.
В «Баварии» чтобы заявить о себе, необходимо обладать иными характеристиками. Недостаточно просто быть хорошим игроком.
Хаверцу ещё нужно время, чтобы стать более устойчивым и психологически готовым к переходу в «Баварию». Он всё ещё находится в стадии развития и допускает ошибки в своей игре.
Что касается «Баварии», если они хотят работать на перспективу и по-прежнему имеют притязания на лучших немецких игроков, то они должны подписать Хаверца.
Вчера появилась информация о том, что «Ливерпуль» решил не начинать работу над трансфером Хаверца из-за ценника в 80 млн фунтов.