ГлавнаяНовости

Баллак считает, что Хаверц не готов к переходу в «Баварию»

сегодня, 07:29

Экс-игрок «Байера» и «Баварии» Михаэль Баллак в интервью изданию Sport1 поделился мнением относительно возможного перехода полузащитника Кая Хаверца из леверкузенской команды в клуб из Мюнхена.

В «Баварии» чтобы заявить о себе, необходимо обладать иными характеристиками. Недостаточно просто быть хорошим игроком.

Хаверцу ещё нужно время, чтобы стать более устойчивым и психологически готовым к переходу в «Баварию». Он всё ещё находится в стадии развития и допускает ошибки в своей игре.

Что касается «Баварии», если они хотят работать на перспективу и по-прежнему имеют притязания на лучших немецких игроков, то они должны подписать Хаверца.

Вчера появилась информация о том, что «Ливерпуль» решил не начинать работу над трансфером Хаверца из-за ценника в 80 млн фунтов.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Флик: «„Хоффенхайм“ умеет играть в футбол, и у них очень хороший тренер»
Сегодня, 06:54 Комментарии0
Тухель: «Матч с „Нантом“ никак не мог подготовить нас к Дортмунду»
Сегодня, 06:33 Комментарии2
Эдегор: «Матч с „Реалом“ будет непростым, но мы способны огорчить любого»
Сегодня, 04:21 Комментарии2
Адурис: «Ты мечтаешь играть в таких матчах, как четвертьфинал с „Барсой“»
Сегодня, 03:07 Комментарии2
Румменигге: «Однажды Гвардиола хотел выпустить Нойера в полузащите»
Сегодня, 02:24 Комментарии2
Уильямс после победы над «Шрюсбери»: «Наша цель – выиграть Кубок Англии»
Сегодня, 01:30 Комментарии1
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100