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Флик: «„Хоффенхайм“ умеет играть в футбол, и у них очень хороший тренер»

сегодня, 06:54
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм22:45 Не начался

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от игры с «Хоффенхаймом» в рамках 1/8 финала Кубка Германии.

Мы хотим победить, выйти в следующий раунд и, конечно, в итоге попасть в Берлин. В лице «Хоффенхайма» нам будет противостоять соперник, который умеет играть в футбол. Альфред Шройдер – очень хороший тренер, проделывающий великолепную работу. Это настоящий специалист.

Мы очень хорошо готовимся к матчу. Мой тренерский штаб и я стараемся проработать с командой все ситуации, которые могут возникнуть у нас в этой встрече. На поле команда должна будет взять ситуацию в свои руки.

Флик также рассказал о состоянии полузащитника мюнхенцев Ивана Перишича, который на тренировке получил травму в столкновении с Альваро Одриосолой.

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