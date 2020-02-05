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Клубы РПЛ единогласно выдвинули Прядкина на пост президента лиги

сегодня, 10:56

4 февраля истек срок выдвижения кандидатур на пост президента российской Премьер-Лиги. Все 16 клубов РПЛ единогласно выдвинули нынешнего главу организации Сергея Прядкина. Кандидат на пост президента Премьер-Лиги высказался по этому поводу.  

Мы учли рекомендации Избиркома Российского футбольного союза по процедуре выборов президента РПЛ, клубы Премьер-Лиги приняли предложенные корректировки и проведут выборы президента Премьер-Лиги в соответствии с Избирательным регламентом РФС.

Я благодарен всем клубам лиги за оказанное мне доверие. Предварительно обсуждал с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым предстоящие выборы, и он поддержал мою кандидатуру.

Буду готовиться к выборам. 17 марта перед началом голосования представлю руководителям клубов отчет о работе лиги под моим руководством за последние пять лет и ключевые направления программы развития РПЛ на следующий пятилетний период. 

Выборы президента РПЛ пройдут 17 марта.

Напомним, ранее Прядкин высказался о переговорах РПЛ и РФС по реформе Кубка России.

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VIPded
VIPded
сегодня в 12:07
Спрашивается, с чего некоторые кочевряжились недавно?...)))
ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:03
поря прядкину накрывать поляну...
drug01
drug01
сегодня в 12:02
Свой опытный человек!
Footbolista
Footbolista ответил particular
сегодня в 11:58
Истина живет сама по себе...иронично взирая на людские споры...
нечитайло
нечитайло
сегодня в 11:58
Давайте поднажмите
galem72
galem72
сегодня в 11:53
Что и требовалось доказать! Типичная мышиная возня для демонстрации демократии и избирательности. В итоге на должность приходит тот, кто нужен кремлю для дальнейшего манипулирования.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:53
То выдвинут, то задвинут,то опять выдвинут.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 11:53
В спартаке праздник. Все ходят, поздравляют Цорна, тот довольный сидит с бокалом, принимает поздравления, благосклонно махает рукой, строит планы на будущее.
спартак спасён от ФНЛ!
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 11:50
Пусть будет так.
морозз
морозз
сегодня в 11:49
Прядкин устраивает всех, это огромная редкость в наше время! Свадебный генерал!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:38
И стоило бучу поднимать?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:24
Куда не плюнь везде оно, что всегда плавает и не тонет.
А результатов нет.
Лазуревый_Мужчина
Лазуревый_Мужчина
сегодня в 11:19
Пусть умоются. Наш Дюков все равно не прогнется под РПЛ. За нами Газпром, за нами СИЛА!!!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:18
клубам виднее))))))))
112910415
112910415
сегодня в 11:18
мелкая фронда клубов РПЛ
particular
particular
сегодня в 11:17
РФС гнёт свою линию, клубы желают реализации своих интересов...
Обычно, в споре рождается истина... Но не в этом случае...
makkie
makkie
сегодня в 11:17
Предварительно обсуждал с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым предстоящие выборы, и он поддержал мою кандидатуру.
___________________________

Ахах, да ладно?
А писали, что Дюков хочет Митрофанова выдвинуть.
beefs
beefs
сегодня в 11:07
Кто бы сомневался...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 11:04
Шо, опять?
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