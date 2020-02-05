Клубы РПЛ единогласно выдвинули Прядкина на пост президента лиги

4 февраля истек срок выдвижения кандидатур на пост президента российской Премьер-Лиги. Все 16 клубов РПЛ единогласно выдвинули нынешнего главу организации Сергея Прядкина. Кандидат на пост президента Премьер-Лиги высказался по этому поводу.
Мы учли рекомендации Избиркома Российского футбольного союза по процедуре выборов президента РПЛ, клубы Премьер-Лиги приняли предложенные корректировки и проведут выборы президента Премьер-Лиги в соответствии с Избирательным регламентом РФС.
Я благодарен всем клубам лиги за оказанное мне доверие. Предварительно обсуждал с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым предстоящие выборы, и он поддержал мою кандидатуру.
Буду готовиться к выборам. 17 марта перед началом голосования представлю руководителям клубов отчет о работе лиги под моим руководством за последние пять лет и ключевые направления программы развития РПЛ на следующий пятилетний период.
Выборы президента РПЛ пройдут 17 марта.
Напомним, ранее Прядкин высказался о переговорах РПЛ и РФС по реформе Кубка России.
спартак спасён от ФНЛ!
спартак спасён от ФНЛ!
А результатов нет.
А результатов нет.
Обычно, в споре рождается истина... Но не в этом случае...
Обычно, в споре рождается истина... Но не в этом случае...
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Ахах, да ладно?
А писали, что Дюков хочет Митрофанова выдвинуть.
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Ахах, да ладно?
А писали, что Дюков хочет Митрофанова выдвинуть.