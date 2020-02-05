Клубы РПЛ единогласно выдвинули Прядкина на пост президента лиги

4 февраля истек срок выдвижения кандидатур на пост президента российской Премьер-Лиги. Все 16 клубов РПЛ единогласно выдвинули нынешнего главу организации Сергея Прядкина. Кандидат на пост президента Премьер-Лиги высказался по этому поводу.

Мы учли рекомендации Избиркома Российского футбольного союза по процедуре выборов президента РПЛ , клубы Премьер-Лиги приняли предложенные корректировки и проведут выборы президента Премьер-Лиги в соответствии с Избирательным регламентом РФС .

Я благодарен всем клубам лиги за оказанное мне доверие. Предварительно обсуждал с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым предстоящие выборы, и он поддержал мою кандидатуру.