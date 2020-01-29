Клубы РПЛ могли единогласно выдвинуть Прядкина

Генеральный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, что клубы РПЛ обсуждали возможность единогласного выдвижения на пост президента лиги действующего руководителя Сергея Прядкина:

Был такой разговор, но сказали, что это неправильно. Решили делать все без ошибок, на официальных бланках, чтобы все было нормально.

Есть закон. Если так все происходит, значит, по закону положено. Это значит, что на предыдущих выборах что-то было нарушено. Считаю, что то, что вчера произошло, – это правильно. Думаю, что выборы пройдут и будет все то же самое.

«Тамбов» выдвинул кандидатуру Сергея Геннадьевича Прядкина.