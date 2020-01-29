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14 клубов РПЛ готовы переизбрать Прядкина

сегодня, 09:57

Стали известны подробности общего собрания клубов РПЛ.

На собрании представители 14 клубов выразили готовность вновь выдвинуть кандидатуру действующего президента РПЛ Сергея Прядкина на пост главы лиги на выборах, которые пройдут 17 марта. При этом представители клубов согласились с тем, что выдвижение Прядкина нужно задокументировать через официальные клубные бланки, чтобы эта инициатива вновь не была признана незаконной. 

Повторное выдвижение Прядкина не поддержали представители «Зенита» и «Динамо».

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Все комментарии
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 11:09
А у Прядкина ещё дети есть? Ну помимо Цорна?
Так то можно было бы их и в другие московские клубы пристроить. Один спартак с засильем ширпотреба в стране не справляется!
Cremen
Cremen
сегодня в 10:47
Спартак и ЦСКА за, однозначно.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 10:42
Да пошел он...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:42
Переизбирай-не переизбирай, документируй - не документируй, а всё равно поставят того, кто нужен главной ОПГ - газпрому.
112910415
112910415
сегодня в 10:41
это мы проходили в других сферах
надо объявит незаконным выдвижение этого кандитата !
alex spartakovih
alex spartakovih
сегодня в 10:38
давно пора!слишком засиделся!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:36
Да нормально всё, большинство же ЗА!
Я тока не въехал, что не так с первыми выборами было?
Aris
Aris
сегодня в 10:35
А кто против то??? Этим дан ответ всем анархиям в футболе страны. Эти чинуши не уважают никого: ни народ, ни игроков. Любят себя …. болотных.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:30
Теперь ясно кто бучу поднял.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 10:29
nikoladolgov, в статье написано какие 2 клуба против. Не трудно понять какие остальные 14 клубов за
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 10:24
Что за 14 клубов ?
Папрашу назвать всех поименно, ФСБ с ними проведет беседу о том как надо Родину любить.
beefs
beefs
сегодня в 10:14
а кто-то сомневался?...
VIPded
VIPded
сегодня в 10:05
Мутко давно ушел, а мутности остались...(((
ПОЛУФИНАЛИСТ ЛЧ
ПОЛУФИНАЛИСТ ЛЧ
сегодня в 10:03
Джае новость не открыл так и думал что там будет зенит против!! хааааааааааааааах
ПОЛУФИНАЛИСТ ЛЧ
ПОЛУФИНАЛИСТ ЛЧ
сегодня в 10:01
ахахаххаха
Зенит не захотел своего убирать,но не че дюков все как надо сделает((
снова смешно!!
Александр Северный
Александр Северный
сегодня в 09:58
Папу Цорна давно пора гнать вон.
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