14 клубов РПЛ готовы переизбрать Прядкина

Стали известны подробности общего собрания клубов РПЛ.
На собрании представители 14 клубов выразили готовность вновь выдвинуть кандидатуру действующего президента РПЛ Сергея Прядкина на пост главы лиги на выборах, которые пройдут 17 марта. При этом представители клубов согласились с тем, что выдвижение Прядкина нужно задокументировать через официальные клубные бланки, чтобы эта инициатива вновь не была признана незаконной.
Повторное выдвижение Прядкина не поддержали представители «Зенита» и «Динамо».
Так то можно было бы их и в другие московские клубы пристроить. Один спартак с засильем ширпотреба в стране не справляется!
Так то можно было бы их и в другие московские клубы пристроить. Один спартак с засильем ширпотреба в стране не справляется!
надо объявит незаконным выдвижение этого кандитата !
надо объявит незаконным выдвижение этого кандитата !
Я тока не въехал, что не так с первыми выборами было?
Я тока не въехал, что не так с первыми выборами было?
Папрашу назвать всех поименно, ФСБ с ними проведет беседу о том как надо Родину любить.
Папрашу назвать всех поименно, ФСБ с ними проведет беседу о том как надо Родину любить.
Зенит не захотел своего убирать,но не че дюков все как надо сделает((
снова смешно!!
Зенит не захотел своего убирать,но не че дюков все как надо сделает((
снова смешно!!