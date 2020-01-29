14 клубов РПЛ готовы переизбрать Прядкина

сегодня, 09:57

Стали известны подробности общего собрания клубов РПЛ .

На собрании представители 14 клубов выразили готовность вновь выдвинуть кандидатуру действующего президента РПЛ Сергея Прядкина на пост главы лиги на выборах, которые пройдут 17 марта. При этом представители клубов согласились с тем, что выдвижение Прядкина нужно задокументировать через официальные клубные бланки, чтобы эта инициатива вновь не была признана незаконной.

Повторное выдвижение Прядкина не поддержали представители «Зенита» и «Динамо».