Дюков хотел выдвинуть Митрофанова на пост президента РПЛ

сегодня, 13:19

Президент РФС Александр Дюков ищет альтернативу для выборов главы РПЛ Сергею Прядкину.

Дюков пытался продвинуть на этот пост бывшего директора «Зенита» Максима Митрофанова, однако тот не пользуется поддержкой у клубов.

Руководство РФС хочет видеть независимого кандидата, который составит борьбу Сергею Прядкину. Клубы же полностью поддерживают Прядкина, а выдвинуть кандидатов может только член лиги. К тому же в РПЛ не хотят усиления выходцев из Санкт-Петербурга.