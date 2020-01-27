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Дюков хотел выдвинуть Митрофанова на пост президента РПЛ

сегодня, 13:19

Президент РФС Александр Дюков ищет альтернативу для выборов главы РПЛ Сергею Прядкину.

Дюков пытался продвинуть на этот пост бывшего директора «Зенита» Максима Митрофанова, однако тот не пользуется поддержкой у клубов.

Руководство РФС хочет видеть независимого кандидата, который составит борьбу Сергею Прядкину. Клубы же полностью поддерживают Прядкина, а выдвинуть кандидатов может только член лиги. К тому же в РПЛ не хотят усиления выходцев из Санкт-Петербурга.

Ранее бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев заявил, что на перевыборах РПЛ появится альтернатива Прядкину.

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spartach n1
spartach n1
сегодня в 13:27
Надо марионеток из проекта на все должности поназначать,тогда точно чемпион водокачки в Европе из группы выйдет !
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