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Колосков: «В РПЛ подумали, что они независимые»

сегодня, 21:55

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что РФС обязал РПЛ провести новые выборы президента.

Когда Прядкина переизбрали, то я был крайне удивлен. Потому что я стоял у истоков профессиональной футбольной лиги, я понимаю, что это такое. Они перепутали два понятия. Первое — это независимость. Подумали, что они независимые. А второе понятие — это автономность. Автономная организация, которая действует в рамках тех полномочий, которые определены головной организацией. Такой организацией является РФС. В уставе это четко прописано.

Устав регламента подлежит утверждению национальной ассоциацией. В нашем случае это РФС. Эти принципы устава ФИФА были нарушены. Они, видимо, возомнили себя крутыми, которые могут делать все без согласия РФС. Это неправильно.

Тут нет никакого давления со стороны РФС, ни в коем случае! Лига — это член РФС, они должны подчиняться. Оставят ли Прядкина? Не знаю, у меня нет к нему претензий.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:55
Дюков явно своего хочет посадить.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 22:41
Кого дед поставит тот и будет !
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 22:40
Дедушка Славик решил немного поумничать и подлизнуть Дюкову.
OLESOCC
OLESOCC
сегодня в 22:39
Победят бабки!!!
nubom
nubom
сегодня в 22:26
Боюсь, что такое бурное межсезонье окончательно опустошит трибуны!
particular
particular
сегодня в 22:13
Мудрый Слава знает как варить щи на футбольной кухне, - побольше специй для устранения вседозволенности и щепотку соли, - что бы не было сладкой жизни..:))
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 22:11
Пока Миллер с Ротенбергом уговаривали Кокорина перейти в Сочи, РПЛ тихо и без шума провела выборы президента. Потом Миллеры-Дюковы опомнились и решили что нельзя признавать такие выборы. На всех важных постах должны быть свои люди
Footbolista
Footbolista
сегодня в 21:59
Прядкина оставят...только часть "пряжи" придется отдать...
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