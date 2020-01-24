Колосков: «В РПЛ подумали, что они независимые»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что РФС обязал РПЛ провести новые выборы президента.

Когда Прядкина переизбрали, то я был крайне удивлен. Потому что я стоял у истоков профессиональной футбольной лиги, я понимаю, что это такое. Они перепутали два понятия. Первое — это независимость. Подумали, что они независимые. А второе понятие — это автономность. Автономная организация, которая действует в рамках тех полномочий, которые определены головной организацией. Такой организацией является РФС . В уставе это четко прописано.

Устав регламента подлежит утверждению национальной ассоциацией. В нашем случае это РФС . Эти принципы устава ФИФА были нарушены. Они, видимо, возомнили себя крутыми, которые могут делать все без согласия РФС . Это неправильно.