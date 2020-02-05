«Вердер» удержал победу над «Боруссией» Д и прошёл в 1/4 Кубка Германии

В матче 1/8 финала Кубка Германии «Вердер» на своем поле обыграл дортмундскую «Боруссию».
Бремен, стадион Везерстадион
«Вердер» - «Боруссия» 3:2 (2:0)
Голы: Зелке 16, Биттенкурт 30, Рашица 70 - Холанд 67, Рейна 78
«Вердер»: Павленка, Велькович, Фогт, Мойсандер, Биттенкурт, Эггештайн, Классен, Фридль, Осако (Бартельс 89), Рашица, Зелке (Саржент 50)
Главный тренер: Кохфельдт Флориан.
«Боруссия»: Хитц, Аканджи, Хуммельс, Загаду (Рейна 66), Хакими, Витсель, Брандт, Шульц, Азар (Холанд 46), Ройс (Джан 89), Санчо
Главный тренер: Фавр Люсьен.
Предупреждения: Биттенкурт 23, Шульц 49, Ройс 64, Рейна 85, Мойсандер 85
Судья: Винкманн Гвидо.
Ранее в Кубке «Айнтрахт» обыграл «Лейпциг».
В общем, типичная Боруссия последних полутора лет, с коллективной амнезией, по ходу дела, от руководства до игроков - из раза в раз повторяет одни и те же ошибки, как специально.
В общем, типичная Боруссия последних полутора лет, с коллективной амнезией, по ходу дела, от руководства до игроков - из раза в раз повторяет одни и те же ошибки, как специально.
В целом веселенький матч получился.
Вердер с победой!!!
В целом веселенький матч получился.
Вердер с победой!!!