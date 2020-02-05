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«Вердер» удержал победу над «Боруссией» Д и прошёл в 1/4 Кубка Германии

сегодня, 00:40
ВердерЛоготип футбольный клуб Вердер (Бремен)3 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

В матче 1/8 финала Кубка Германии «Вердер» на своем поле обыграл дортмундскую «Боруссию».

Бремен, стадион Везерстадион

«Вердер» - «Боруссия» 3:2 (2:0)
Голы: Зелке 16, Биттенкурт 30, Рашица 70 - Холанд 67, Рейна 78

«Вердер»: Павленка, Велькович, Фогт, Мойсандер, Биттенкурт, Эггештайн, Классен, Фридль, Осако (Бартельс 89), Рашица, Зелке (Саржент 50)
Главный тренер: Кохфельдт Флориан.

«Боруссия»: Хитц, Аканджи, Хуммельс, Загаду (Рейна 66), Хакими, Витсель, Брандт, Шульц, Азар (Холанд 46), Ройс (Джан 89), Санчо
Главный тренер: Фавр Люсьен.

Предупреждения: Биттенкурт 23, Шульц 49, Ройс 64, Рейна 85, Мойсандер 85

Судья: Винкманн Гвидо.

Ранее в Кубке «Айнтрахт» обыграл «Лейпциг».

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DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил ZENIT GOAL
сегодня в 01:26
Сами виноваты, просто бездарно сыграли в первом тайме. Вот тебе и продажа Алькасера - ну ведь мог он сыграть, пока Холанн на скамейке сидел! Но куда там, у нас снова была игра без центрфорварда, и Фавр в который раз сам на76 себе в штаны. Да, во втором тайме заиграли, запороли несколько отличных моментов, плюс Вердер под конец откровенно время тянул, но винить можем снова только сами себя - забег по граблям продолжается. Ну не умеет эта команда, похоже, проводить ровно оба тайма, обязательно приключений надо поискать на свою задницу! Ладно, кто-то скажет, что молодёжь в основном играет, ей простительно, но тренер в команде для чего??? Или если он такой бесхребетный, то почему рядом с ним Заммера не посадить, как в Баварии, чтобы мозги мог вправить в нужный момент? В общем, типичная Боруссия последних полутора лет, с коллективной амнезией, по ходу дела, от руководства до игроков - из раза в раз повторяет одни и те же ошибки, как специально.
ага, все безхребетны, когда не прет. маккаби тель авив зенит
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:06
заслуженная победа Вердера! шмели слабо сыграли
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
сегодня в 01:00
Сами виноваты, просто бездарно сыграли в первом тайме. Вот тебе и продажа Алькасера - ну ведь мог он сыграть, пока Холанн на скамейке сидел! Но куда там, у нас снова была игра без центрфорварда, и Фавр в который раз сам на76 себе в штаны. Да, во втором тайме заиграли, запороли несколько отличных моментов, плюс Вердер под конец откровенно время тянул, но винить можем снова только сами себя - забег по граблям продолжается. Ну не умеет эта команда, похоже, проводить ровно оба тайма, обязательно приключений надо поискать на свою задницу! Ладно, кто-то скажет, что молодёжь в основном играет, ей простительно, но тренер в команде для чего??? Или если он такой бесхребетный, то почему рядом с ним Заммера не посадить, как в Баварии, чтобы мозги мог вправить в нужный момент?

В общем, типичная Боруссия последних полутора лет, с коллективной амнезией, по ходу дела, от руководства до игроков - из раза в раз повторяет одни и те же ошибки, как специально.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:58
Слишком долго Дортмунд раскачивался. Ну и реализация конечно хворает.
В целом веселенький матч получился.
Вердер с победой!!!
11-и метровый
11-и метровый
сегодня в 00:47
Вердер с победой!
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 00:47
Холанд хорош
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 00:47
нежданчик
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 00:42
Холанд совсем сдал, всего один мяч за 45 минут))
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