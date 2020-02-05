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«Ливерпуль» молодёжным составом выбил «Шрюсбери» из Кубка Англии

сегодня, 00:56
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 0Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери ТаунМатч завершен

«Ливерпуль» одержал победу над «Шрюсбери Таун» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии, где сыграет с «Челси».

Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд

«Ливерпуль» - «Шрюсбери Таун» 1:0 (0:0)
Гол: Уильямс 75 (автогол)

«Ливерпуль»: Келлехер, Уильямс, Хувер, Ван ден Берг, Льюис, Кларксон, Чиривелла, Кейн, Эллиот, Миллар (Харди 82), Джонс
Главный тренер: Клопп Юрген.

«Шрюсбери Таун»: О'Лири, Лав, Эбанкс-Ленделл, Уильямс, Голбурн, Пьер, Эдвардс, Лорен, Уолли (Уокер 82), Ланг (Даниэль 57), Госс (Каммингс 74)
Главный тренер: Рикеттс Сэм.

Предупреждения: Голбурн 33, Уильямс 40, Лав 65

Судья: Мэдли Эндрю.

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Все комментарии
Massimo Moratti INTER
Massimo Moratti INTER
сегодня в 01:28
Икарди забивает за ПСЖ, агбонна забивает автоголы за соперников ВХ. Вот она разница между эксигроками Интера и ювентуса.
Massimo Moratti INTER
Massimo Moratti INTER
сегодня в 01:20
ВХЮ должен купить пару защей у Шрюсбери Таун, если не хочет вылететь в чемпионшип.

Шрюсбери от Ливерпуля только 1 гол пропустили на выезде, а ВХЮ от Брайтона трёху схавал дома, причём агбонна - автогол и ЖК.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Massimo Moratti INTER
сегодня в 01:20
Орсато,Рокки,Паскуа Фабрицио,затмили Бузакку и Евребе.и нашего Скомину.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 01:19
Рекорд Арсенала не повторят) имхо
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Massimo Moratti INTER
сегодня в 01:18
Юве усилился на два фронта,не зря подписан Паскуа Фабрицио,за один матч уже две пенечьки
Massimo Moratti INTER
Massimo Moratti INTER ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 01:17
Это уж чья мафия перевесит.
Эвребе-Бузакка Штарк или Куйперс-Орсато-Рокки.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Massimo Moratti INTER
сегодня в 01:16
Хз может юве пройдет Лион?судьи ювентийские всегда заряжены
Massimo Moratti INTER
Massimo Moratti INTER ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 01:15
Не надо. Такой состав с Лионом не справится.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Massimo Moratti INTER
сегодня в 01:15
+
Massimo Moratti INTER
Massimo Moratti INTER ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 01:14
Ховер круче ширеы и дыр лигта
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 01:14
Можно и против юве выпустить такой состав,если встретяться в 1/4 финале,думаю вынесут зебру,если Паскуа Фабрицио не наколдует.
Massimo Moratti INTER
Massimo Moratti INTER
сегодня в 01:14
Именно Ливерпуль показал, что еврокастрюля гинера 2005 года ломаного гроша не стоит, победив гинерщину на Суперкубке УЕФА и отгрузив трёшку дыркинфееву. Уже за это Ливерпулю надо при жизни памятник ставить!
Grey33
Grey33
сегодня в 01:13
Молодцы.
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
сегодня в 01:11
Ливерпуль с победой!
Да ладно вам
Да ладно вам
сегодня в 01:10
Подвели ливерпульские пацаны туринских поклонников. Те хотели позлорадствовать хотя бы над четвёртым составом красных, поскольку первые три такой возможности им не дают, но и тут не повезло.
Обычно зеброй символизируют чередование хороших моментов и не очень - полоса чёрная, полоса белая. Однако, мало, кто знает, но зебры бывают практически полностью чёрным цветом. Некая аномалия животного мира. Вот Ливерпуль и раскрашивает чёрным цветом жизнь соккеровских зебр, редкие и узкие белые полосы которых приходятся на судейство в их матчах, поскольку хоть там всё надёжно без огорчений ибо оплачено уже на весь этот сезон.
Massimo Moratti INTER
Massimo Moratti INTER
сегодня в 01:08
Спорят как-то Вернер с Джаном.
- Против зебры с чемоданом
Как приём такой найти,
Чтобы сбить её с пути?
- Очень просто. Есть Скомина -
Беспринципная Скомина,
Оливер всегда готов
Пару подарить очков.

Но какие же очки
В кубке? Клоппа игроки
Там, где не купить судью,
Клубу взяли лишь ничью.
И была переигровка,
И туринская массовка
Ликовать уже готова.
Да вот Клопп настолько клёвый,
Что поставил молодёжь.
Вернер говорит: Даёшь
Требл! Давно мы требл хотим,
За ценой не постоим.

Вернер говорит, что надо?
Юрген Клопп ответил - есть!
Клубу уровня Гранады
Забивать нужды нет шесть.
Целый час и четверть часа
Гол никто не мог забить,
Но и тут команде аса
Удаётся отскочить.
Костолом из ШрюсберИ
Забивает гол в свои.
Вновь надежду обломали
Скудерии с Джувенале((((
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил dzvinka
сегодня в 01:06
Да Ховер по лучше Ловрена,я думаю в будушем затмит Демиреля
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 01:06
Молодежка молодцы все-таки прошли клуб из Шропшира, поставив, на место тех, кто говорил, что Ливерпуль уничтожает это трофей, сливать с Челси, одним из главных соперников было бы не правильно, но Клоппу виднее.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 01:05
Матип и Ловрен не могут? - пацаны с U19 помогут!
просто красавци, по большей части матча наши юниоры раскатывали дядек как стоячих, не хватало лишь атлетичности и ударности в завершении.
Чем отвечали мужики из Шрусбери? - пытались просто избить и запугать подростков вместо того чтобы играть футбол. На этом и погорели.
Очень рад за юниоров. Наки Вильямс, правый деф, может спокойно привлекаться к основе и замещать Трента, покупать никого на эту позицию не надо, растет еще одна своя звезда из академки, как и много других.
ФА думали Клопп решил слить турнир и в отместку отменили трансляцию зарубеж? - Все как раз наоборот, ахахахаха. Завтра все заголовки в туманной стране с юниорами Ливерпуля на обложке!
Браво Ливерпуль!
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 01:04
Апл ,лч,и кубок Англии выйграем,во полыхнет у хейтерюг
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:04
молодцы парни! достойная молодёжь Ливерпуля!
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 01:03
Джонс будушая звезда,хорошо сыграл
Carradona
Carradona
сегодня в 01:01
Молодежкой умыли федерацию Англии, ибо нефиг палки в колеса под поезд вставлять!
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 01:01
Такой состав и Серии А выйграет
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 01:00
U19 Ливерпуля сильнее юве я доволен
ЛФK
ЛФK
сегодня в 00:59
Красавцы пацаны! Нельзя ведь на Энфилде проигрывать- неважно основа ты, дубль или молодежка)
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 00:58
Всех с победой,напоминаю Ливерпуль бореться за все трофеи.
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