«Ливерпуль» одержал победу над «Шрюсбери Таун» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии, где сыграет с «Челси».
Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд
«Ливерпуль» - «Шрюсбери Таун» 1:0 (0:0)
Гол: Уильямс 75 (автогол)
«Ливерпуль»: Келлехер, Уильямс, Хувер, Ван ден Берг, Льюис, Кларксон, Чиривелла, Кейн, Эллиот, Миллар (Харди 82), Джонс
Главный тренер: Клопп Юрген.
«Шрюсбери Таун»: О'Лири, Лав, Эбанкс-Ленделл, Уильямс, Голбурн, Пьер, Эдвардс, Лорен, Уолли (Уокер 82), Ланг (Даниэль 57), Госс (Каммингс 74)
Главный тренер: Рикеттс Сэм.
Предупреждения: Голбурн 33, Уильямс 40, Лав 65
Судья: Мэдли Эндрю.
Шрюсбери от Ливерпуля только 1 гол пропустили на выезде, а ВХЮ от Брайтона трёху схавал дома, причём агбонна - автогол и ЖК.
Шрюсбери от Ливерпуля только 1 гол пропустили на выезде, а ВХЮ от Брайтона трёху схавал дома, причём агбонна - автогол и ЖК.
Эвребе-Бузакка Штарк или Куйперс-Орсато-Рокки.
Эвребе-Бузакка Штарк или Куйперс-Орсато-Рокки.
Обычно зеброй символизируют чередование хороших моментов и не очень - полоса чёрная, полоса белая. Однако, мало, кто знает, но зебры бывают практически полностью чёрным цветом. Некая аномалия животного мира. Вот Ливерпуль и раскрашивает чёрным цветом жизнь соккеровских зебр, редкие и узкие белые полосы которых приходятся на судейство в их матчах, поскольку хоть там всё надёжно без огорчений ибо оплачено уже на весь этот сезон.
Обычно зеброй символизируют чередование хороших моментов и не очень - полоса чёрная, полоса белая. Однако, мало, кто знает, но зебры бывают практически полностью чёрным цветом. Некая аномалия животного мира. Вот Ливерпуль и раскрашивает чёрным цветом жизнь соккеровских зебр, редкие и узкие белые полосы которых приходятся на судейство в их матчах, поскольку хоть там всё надёжно без огорчений ибо оплачено уже на весь этот сезон.
- Против зебры с чемоданом
Как приём такой найти,
Чтобы сбить её с пути?
- Очень просто. Есть Скомина -
Беспринципная Скомина,
Оливер всегда готов
Пару подарить очков.
Но какие же очки
В кубке? Клоппа игроки
Там, где не купить судью,
Клубу взяли лишь ничью.
И была переигровка,
И туринская массовка
Ликовать уже готова.
Да вот Клопп настолько клёвый,
Что поставил молодёжь.
Вернер говорит: Даёшь
Требл! Давно мы требл хотим,
За ценой не постоим.
Вернер говорит, что надо?
Юрген Клопп ответил - есть!
Клубу уровня Гранады
Забивать нужды нет шесть.
Целый час и четверть часа
Гол никто не мог забить,
Но и тут команде аса
Удаётся отскочить.
Костолом из ШрюсберИ
Забивает гол в свои.
Вновь надежду обломали
Скудерии с Джувенале((((
- Против зебры с чемоданом
Как приём такой найти,
Чтобы сбить её с пути?
- Очень просто. Есть Скомина -
Беспринципная Скомина,
Оливер всегда готов
Пару подарить очков.
Но какие же очки
В кубке? Клоппа игроки
Там, где не купить судью,
Клубу взяли лишь ничью.
И была переигровка,
И туринская массовка
Ликовать уже готова.
Да вот Клопп настолько клёвый,
Что поставил молодёжь.
Вернер говорит: Даёшь
Требл! Давно мы требл хотим,
За ценой не постоим.
Вернер говорит, что надо?
Юрген Клопп ответил - есть!
Клубу уровня Гранады
Забивать нужды нет шесть.
Целый час и четверть часа
Гол никто не мог забить,
Но и тут команде аса
Удаётся отскочить.
Костолом из ШрюсберИ
Забивает гол в свои.
Вновь надежду обломали
Скудерии с Джувенале((((
просто красавци, по большей части матча наши юниоры раскатывали дядек как стоячих, не хватало лишь атлетичности и ударности в завершении.
Чем отвечали мужики из Шрусбери? - пытались просто избить и запугать подростков вместо того чтобы играть футбол. На этом и погорели.
Очень рад за юниоров. Наки Вильямс, правый деф, может спокойно привлекаться к основе и замещать Трента, покупать никого на эту позицию не надо, растет еще одна своя звезда из академки, как и много других.
ФА думали Клопп решил слить турнир и в отместку отменили трансляцию зарубеж? - Все как раз наоборот, ахахахаха. Завтра все заголовки в туманной стране с юниорами Ливерпуля на обложке!
Браво Ливерпуль!
просто красавци, по большей части матча наши юниоры раскатывали дядек как стоячих, не хватало лишь атлетичности и ударности в завершении.
Чем отвечали мужики из Шрусбери? - пытались просто избить и запугать подростков вместо того чтобы играть футбол. На этом и погорели.
Очень рад за юниоров. Наки Вильямс, правый деф, может спокойно привлекаться к основе и замещать Трента, покупать никого на эту позицию не надо, растет еще одна своя звезда из академки, как и много других.
ФА думали Клопп решил слить турнир и в отместку отменили трансляцию зарубеж? - Все как раз наоборот, ахахахаха. Завтра все заголовки в туманной стране с юниорами Ливерпуля на обложке!
Браво Ливерпуль!