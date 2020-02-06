Гвардиола: «„Сити“ бился за выживание в АПЛ. Теперь люди хотят победы в ЛЧ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в интервью Post United высказался на тему значимости победы в Лиге чемпионов для «горожан». В 1/8 финала ЛЧ «Сити» сразится с «Реалом».
«Сити» был клубом, который на протяжении десятка лет просто боролся за выживание в Премьер-Лиге, когда внезапно пришли люди из Абу-Даби и выкупили [клуб], после чего «Сити» сделал скачок вперёд и 4 раза за десять лет выиграл чемпионат.
Единственное, чего теперь не хватает клубу – это победы в Лиге чемпионов, и это нормально, что люди просят о ней.
Я постараюсь [выиграть ЛЧ], если не в этом году, то в следующем... Мир не рухнет, если вы не выиграете Лигу чемпионов.
Гвардиола также поделился мнением о полузащитнике «Реала» Эдене Азаре.