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Гвардиола: «„Сити“ бился за выживание в АПЛ. Теперь люди хотят победы в ЛЧ»

сегодня, 07:58
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити26.02.2020 в 23:00 Не начался

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в интервью Post United высказался на тему значимости победы в Лиге чемпионов для «горожан». В 1/8 финала ЛЧ «Сити» сразится с «Реалом».

«Сити» был клубом, который на протяжении десятка лет просто боролся за выживание в Премьер-Лиге, когда внезапно пришли люди из Абу-Даби и выкупили [клуб], после чего «Сити» сделал скачок вперёд и 4 раза за десять лет выиграл чемпионат.

Единственное, чего теперь не хватает клубу – это победы в Лиге чемпионов, и это нормально, что люди просят о ней.

Я постараюсь [выиграть ЛЧ], если не в этом году, то в следующем... Мир не рухнет, если вы не выиграете Лигу чемпионов.

Гвардиола также поделился мнением о полузащитнике «Реала» Эдене Азаре.

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Roman73
Roman73
сегодня в 08:05
Бойся Гвардьола не Азара, а Касемиро, Вальверде и Варана.
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