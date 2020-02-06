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Карраско: «Впервые вижу Месси одной ногой вне „Барселоны“»

сегодня, 11:05

Бывший игрок «Барселоны» Франциско Хосе Карраско опасается, что нападающий Лионель Месси может покинуть каталонский клуб.

Он чувствует себя не в своей тарелке. Долгие годы я наблюдал за Месси, мне нравилась его игра. Но я впервые вижу его одной ногой вне «Барселоны». Мне никогда не приходилось говорить это раньше.

 По информации СМИ, в последнее время у Месси появились серьезные претензии к спортивному директору «Барсы» Эрику Абидалю и тренировочному процессу нового наставника команды Кике Сетьена.

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