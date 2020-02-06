Карраско: «Впервые вижу Месси одной ногой вне „Барселоны“»

Бывший игрок «Барселоны» Франциско Хосе Карраско опасается, что нападающий может покинуть каталонский клуб.

Он чувствует себя не в своей тарелке. Долгие годы я наблюдал за Месси, мне нравилась его игра. Но я впервые вижу его одной ногой вне «Барселоны». Мне никогда не приходилось говорить это раньше.