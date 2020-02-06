Хазенхюттль: «„Тоттенхэм“ показал результат, а мы нет»

Главный тренер «Саутгемптона» прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» в 1/16 финала Кубка Англии.

Последние 15 минут мы не защищались так, как должны были. Однако 30 минут второго тайма мы отыграли безупречно. Третий гол пропустили слишком легко. Соперник проехался по нашей полузащите, как будто никого и не было.

В Кубке Англии главное быть не лучшей командой, а показывать результат, и Жозе Моуриньо получил результат, а мы нет. Сейчас, после очень напряженного периода, у нас есть время на восстановление.