Роналду: «В детстве думал, что в 35 лет буду рыбачить на Мадейре»

Нападающий «Ювентуса» , отметивший вчера 35-летие, поделился планами на дальнейшую карьеру, а также вспомнил о своем детстве.

Когда я был маленький, то думал, что в 35 лет буду рыбачить на Мадейре. В мыслях даже не было, что буду играть в таких клубах и выигрывать такие трофеи.

Мое будущее? Могу выиграть Лигу чемпионов в шестой раз. С «Ювентусом» у меня есть шанс снова победить. Это сложно, но у нас хорошая команда. Идем к цели шаг за шагом.