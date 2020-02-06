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Роналду: «В детстве думал, что в 35 лет буду рыбачить на Мадейре»

сегодня, 09:45

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, отметивший вчера 35-летие, поделился планами на дальнейшую карьеру, а также вспомнил о своем детстве.

Когда я был маленький, то думал, что в 35 лет буду рыбачить на Мадейре. В мыслях даже не было, что буду играть в таких клубах и выигрывать такие трофеи.

Мое будущее? Могу выиграть Лигу чемпионов в шестой раз. С «Ювентусом» у меня есть шанс снова победить. Это сложно, но у нас хорошая команда. Идем к цели шаг за шагом.

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Все комментарии
don_surio
don_surio ответил Байкал-38.
сегодня в 11:08
Рыбалка пошла в другую сторону, это как говориться "рыбак рыбака.....", но это уже совсем другая история, но про Роналду!
Зависть плохое качество.
Байкал-38.
Байкал-38. ответил nikoladolgov
сегодня в 11:08
Пусть пишет письма Романцеву, чтоб тот взял его с собой на Волгу.
Он предпочитает "рыбачить" в Марокко в компании таких как Бард!
Don trambon
Don trambon ответил Виссарионович
сегодня в 10:53
Об этом много писали, Спортс.ру, Евроспорт и даже Московский Комсомолец) Алеша это ваш довольно таки известный парень) возможно захотел еще больше пропиариться)
Ну очень интересно) Значит уклон обвинения идёт на причёску?) Стал блондином - стал п-----м) Очень оригинально. Хотя по мне как, кто больше про них пишет и нтересуется, сам является таким. Ну да ладно. Меня это не касается)
Виссарионович
Виссарионович ответил Don trambon
сегодня в 10:50
Об этом много писали, Спортс.ру, Евроспорт и даже Московский Комсомолец) Алеша это ваш довольно таки известный парень) возможно захотел еще больше пропиариться)
Don trambon
Don trambon ответил Виссарионович
сегодня в 10:40
Алеша Андронов) читай другие спортивные издания)
Человек с именем Алёша у меня доверия не вызывает, просто вслушайся - Алёша.

А то что ты другие читаешь издания где обсуждают не спорт, а ориентацию игроков толкают меня на не очень хорошие мысли о тебе, а Виссарионович вроде так звучит по взрослому, а всё туда же(
Виссарионович
Виссарионович ответил Don trambon
сегодня в 10:37
Алеша Андронов) читай другие спортивные издания)
Don trambon
Don trambon ответил Виссарионович
сегодня в 10:32
Про Головина придумали не спартачи и не бомжи, про Головина, рассказали ваши же фанаты.
Имена в студию)
Или ты быть может путаешь фанатов?
Тут же есть персонаж с ником против ЦСКА, но с авой ЦСКА.
nikoladolgov
nikoladolgov ответил Байкал-38.
сегодня в 10:31
Рыбалка пошла в другую сторону, это как говориться "рыбак рыбака.....", но это уже совсем другая история, но про Роналду!
Пусть пишет письма Романцеву, чтоб тот взял его с собой на Волгу.
Виссарионович
Виссарионович ответил Don trambon
сегодня в 10:30
Про Головина придумали не спартачи и не бомжи, про Головина, рассказали ваши же фанаты.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:29
А сейчас и рыбачить не надо, рыбу так приносят.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 10:24
Криске пора бы уже купить Мадейру и бухать там безвылазно ...
Don trambon
Don trambon ответил Виссарионович
сегодня в 10:22
У Де Зеува ребенок есть от женщины с которой он хоть где то появляется))) А вот у вас играл Сашенька Головин) с белобрысой прической))) инфа от ваших фанатов)))
В 36 лет есть ребёнок, а в 23 нет? Это показатель что Головин то самое?) Ой смешной)
Да и голландец наверное для семейного журнала фоткался в обнимку с полуголым мужиком, а не для таких вот)

Но главное ты понял мой посыл про отношение к спартачам))0 Переверни страничку того самого журнала;)
Виссарионович
Виссарионович ответил Don trambon
сегодня в 10:16
У Де Зеува ребенок есть от женщины с которой он хоть где то появляется)))
А вот у вас играл Сашенька Головин) с белобрысой прической))) инфа от ваших фанатов)))
Аpбитр
Аpбитр ответил Don trambon
сегодня в 10:12
Что опять за предвзятость? Тут некоторое время назад и довольно таки продолжительное время был очередной бот ник которого содержал эти 4 буквы и Вы и ваши коллеги этот ник пропустили и не меняли,а тут из-за названия команды её удаляете. Состав восстановить автоматически я так понимаю вы не можете и придётся её заново создавать?
Да, создавайте заново.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 10:06
Рыбалка пошла в другую сторону, это как говориться "рыбак рыбака.....", но это уже совсем другая история, но про Роналду!
Don trambon
Don trambon ответил Виссарионович
сегодня в 10:02
К фанам ЦСК всегда предвзято относились. Это правильно.
За то к фанатам спартака относятся всегда одинаково) Деми де Зеувы и есть Деми де Зеувы ни больше ни меньше;)
Виссарионович
Виссарионович ответил Don trambon
сегодня в 09:59
    Don trambon
    Don trambon ответил Аpбитр
    сегодня в 09:57
    Доброе Утро. Некорректное название команды.
    Что опять за предвзятость?
    Тут некоторое время назад и довольно таки продолжительное время был очередной бот ник которого содержал эти 4 буквы и Вы и ваши коллеги этот ник пропустили и не меняли,а тут из-за названия команды её удаляете.

    Состав восстановить автоматически я так понимаю вы не можете и придётся её заново создавать?
    Аpбитр
    Аpбитр ответил Don trambon
    сегодня в 09:51
    Доброе утро. Вчера я создал команду, сегодня её нет. Куда уехала?
    Доброе Утро.
    Некорректное название команды.
    Don trambon
    Don trambon
    сегодня в 09:46
    Доброе утро.
    Вчера я создал команду, сегодня её нет. Куда уехала?
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