Роналду: «В детстве думал, что в 35 лет буду рыбачить на Мадейре»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, отметивший вчера 35-летие, поделился планами на дальнейшую карьеру, а также вспомнил о своем детстве.
Когда я был маленький, то думал, что в 35 лет буду рыбачить на Мадейре. В мыслях даже не было, что буду играть в таких клубах и выигрывать такие трофеи.
Мое будущее? Могу выиграть Лигу чемпионов в шестой раз. С «Ювентусом» у меня есть шанс снова победить. Это сложно, но у нас хорошая команда. Идем к цели шаг за шагом.
А то что ты другие читаешь издания где обсуждают не спорт, а ориентацию игроков толкают меня на не очень хорошие мысли о тебе, а Виссарионович вроде так звучит по взрослому, а всё туда же(
А то что ты другие читаешь издания где обсуждают не спорт, а ориентацию игроков толкают меня на не очень хорошие мысли о тебе, а Виссарионович вроде так звучит по взрослому, а всё туда же(
Или ты быть может путаешь фанатов?
Тут же есть персонаж с ником против ЦСКА, но с авой ЦСКА.
Или ты быть может путаешь фанатов?
Тут же есть персонаж с ником против ЦСКА, но с авой ЦСКА.
Да и голландец наверное для семейного журнала фоткался в обнимку с полуголым мужиком, а не для таких вот)
Но главное ты понял мой посыл про отношение к спартачам))0 Переверни страничку того самого журнала;)
Да и голландец наверное для семейного журнала фоткался в обнимку с полуголым мужиком, а не для таких вот)
Но главное ты понял мой посыл про отношение к спартачам))0 Переверни страничку того самого журнала;)
А вот у вас играл Сашенька Головин) с белобрысой прической))) инфа от ваших фанатов)))
А вот у вас играл Сашенька Головин) с белобрысой прической))) инфа от ваших фанатов)))
Тут некоторое время назад и довольно таки продолжительное время был очередной бот ник которого содержал эти 4 буквы и Вы и ваши коллеги этот ник пропустили и не меняли,а тут из-за названия команды её удаляете.
Состав восстановить автоматически я так понимаю вы не можете и придётся её заново создавать?
Тут некоторое время назад и довольно таки продолжительное время был очередной бот ник которого содержал эти 4 буквы и Вы и ваши коллеги этот ник пропустили и не меняли,а тут из-за названия команды её удаляете.
Состав восстановить автоматически я так понимаю вы не можете и придётся её заново создавать?
Некорректное название команды.
Некорректное название команды.
Вчера я создал команду, сегодня её нет. Куда уехала?
Вчера я создал команду, сегодня её нет. Куда уехала?