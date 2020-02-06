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Тренер «Селтика»: «Швед на тренировках не показывает должного уровня»

сегодня, 09:55

Главный тренер «Селтика» Нил Леннон объяснил, почему украинский полузащитник команды Марьян Швед не появляется на поле в составе «кельтов» с октября прошлого года, а теперь не попал в заявку команды на матчи плей-офф Лиги Европы. 

Ему трудно из-за того, что он плохо владеет английским языком. На тренировках он не показывает уровень, что и остальные игроки. Он до сих пор очень талантливый парень, но ему нужно время на адаптацию.

22-летний игрок перешел в «Селтик» летом прошлого года из «Карпат». 

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 10:11
Украинский швед, это что то новенькое.
А если честно сначала не понял, почему в заголовке о шведе говорится, а в тексте про украинского игрока говориться.
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