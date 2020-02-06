Тренер «Селтика»: «Швед на тренировках не показывает должного уровня»

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сегодня, 09:55

Главный тренер «Селтика» объяснил, почему украинский полузащитник команды не появляется на поле в составе «кельтов» с октября прошлого года, а теперь не попал в заявку команды на матчи плей-офф Лиги Европы.

Ему трудно из-за того, что он плохо владеет английским языком. На тренировках он не показывает уровень, что и остальные игроки. Он до сих пор очень талантливый парень, но ему нужно время на адаптацию.

22-летний игрок перешел в «Селтик» летом прошлого года из «Карпат».