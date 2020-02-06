Тренер «Селтика»: «Швед на тренировках не показывает должного уровня»

Главный тренер «Селтика» Нил Леннон объяснил, почему украинский полузащитник команды Марьян Швед не появляется на поле в составе «кельтов» с октября прошлого года, а теперь не попал в заявку команды на матчи плей-офф Лиги Европы.
Ему трудно из-за того, что он плохо владеет английским языком. На тренировках он не показывает уровень, что и остальные игроки. Он до сих пор очень талантливый парень, но ему нужно время на адаптацию.
22-летний игрок перешел в «Селтик» летом прошлого года из «Карпат».
А если честно сначала не понял, почему в заголовке о шведе говорится, а в тексте про украинского игрока говориться.
А если честно сначала не понял, почему в заголовке о шведе говорится, а в тексте про украинского игрока говориться.