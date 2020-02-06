Тухель: «Вечеринка Неймара могла повлиять на физическое состояние игроков»

Главный тренер ПСЖ поделился мнением о том, как вечеринка в честь дня рождения Неймара перед матчем с «Нантом» могла повлиять на состояние игроков.

Да, вечеринка могла повлиять на физическое состояние игроков, но что я могу сделать? Если бы я посадил на скамейку всех футболистов, которые были на вечеринке, то у меня не было бы команды.

Нельзя было выбирать игроков, основываясь на их отсутствии на вечеринке. К счастью, перед этим матчем у нас был не слишком сложный матч с «Монпелье», потому что большую часть времени мы играли в большинстве.