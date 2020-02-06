Тухель: «Вечеринка Неймара могла повлиять на физическое состояние игроков»

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель поделился мнением о том, как вечеринка в честь дня рождения Неймара перед матчем с «Нантом» могла повлиять на состояние игроков.
Да, вечеринка могла повлиять на физическое состояние игроков, но что я могу сделать? Если бы я посадил на скамейку всех футболистов, которые были на вечеринке, то у меня не было бы команды.
Нельзя было выбирать игроков, основываясь на их отсутствии на вечеринке. К счастью, перед этим матчем у нас был не слишком сложный матч с «Монпелье», потому что большую часть времени мы играли в большинстве.
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Ну были они на вечеринке и что? Не каждый же день ходят. Тони Адамс вообще под бахусом играл, и чем он был хуже 10 трезвых мустафов вместе взятых? :)
Тупые все в несчастном ПСЖ. От владельцев, до тренера, включая игроков.
Только масло в огонь подливают всем подряд, тем всем подряд, которые люто ненавидят этот клуб и желают ему развалиться и сгинуть с лица земли, а всех топов понапрадавать в лалигу как в былые времена и смотреть свое унылое ельклассико..
Ну были они на вечеринке и что? Не каждый же день ходят. Тони Адамс вообще под бахусом играл, и чем он был хуже 10 трезвых мустафов вместе взятых? :)
Тупые все в несчастном ПСЖ. От владельцев, до тренера, включая игроков.
Только масло в огонь подливают всем подряд, тем всем подряд, которые люто ненавидят этот клуб и желают ему развалиться и сгинуть с лица земли, а всех топов понапрадавать в лалигу как в былые времена и смотреть свое унылое ельклассико..