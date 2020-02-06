ГлавнаяНовости

Тухель: «Вечеринка Неймара могла повлиять на физическое состояние игроков»

сегодня, 08:51
НантЛоготип футбольный клуб Нант1 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель поделился мнением о том, как вечеринка в честь дня рождения Неймара перед матчем с «Нантом» могла повлиять на состояние игроков.

Да, вечеринка могла повлиять на физическое состояние игроков, но что я могу сделать? Если бы я посадил на скамейку всех футболистов, которые были на вечеринке, то у меня не было бы команды.

Нельзя было выбирать игроков, основываясь на их отсутствии на вечеринке. К счастью, перед этим матчем у нас был не слишком сложный матч с «Монпелье», потому что большую часть времени мы играли в большинстве.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Абидаль: «В списке „Барселоны“ есть Жиру, Льоренте и Обамеянг»
Сегодня, 09:32 Комментарии1
Фабрегас: «Спустя год, как я покинул АПЛ, у них появилась зимняя пауза»
Сегодня, 08:42 Комментарии4
Хазенхюттль: «„Тоттенхэм“ показал результат, а мы нет»
Сегодня, 08:24 Комментарии1
Гвардиола: «„Сити“ бился за выживание в АПЛ. Теперь люди хотят победы в ЛЧ»
Сегодня, 07:58 Комментарии8
Мельхиот об Аррисабалаге: «Лэмпарду не нужна обуза на воротах»
Сегодня, 07:34 Комментарии3
Гвардиола: «Уход Месси или Роналду неизбежно влечёт за собой спад»
Сегодня, 06:51 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:39
ПРавильно :К ногтю смутьяна-организатора.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:18
Отдохнули.
.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:07
И так сойдет.
Nazi
Nazi
сегодня в 08:58
Зачем специально нагнетать итак нездоровую обстановку в клубе?

Ну были они на вечеринке и что? Не каждый же день ходят. Тони Адамс вообще под бахусом играл, и чем он был хуже 10 трезвых мустафов вместе взятых? :)

Тупые все в несчастном ПСЖ. От владельцев, до тренера, включая игроков.

Только масло в огонь подливают всем подряд, тем всем подряд, которые люто ненавидят этот клуб и желают ему развалиться и сгинуть с лица земли, а всех топов понапрадавать в лалигу как в былые времена и смотреть свое унылое ельклассико..
Lukajs
Lukajs
сегодня в 08:58
Неужели все ужрались?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100