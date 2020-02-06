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Абидаль: «В списке „Барселоны“ есть Жиру, Льоренте и Обамеянг»

сегодня, 09:32

Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль подтвердил информацию об интересе клуба к нападающему «Арсенала» Пьер-Эмерику Обамеянгу.

Я знаю его. Обамеянг - важный для «Арсенала» игрок, способный решить исход матча. Логично ожидать, что летом мы возьмем еще одну «девятку». Знаем, что Суарес после восстановления от травмы вернется сильным, но летом нам понадобится еще один топ-игрок.

В нашем списке есть Жиру, Фернандо Льоренте и Обамеянг, но мы решили не подписывать форварда в январе.

Такэе недавно Абидаль поделился мнением о возможных трансферах нападающих «Пари Сен-Жермен» Неймара и «Интера» Лаутаро Мартинеса.

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Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 09:33
Список так себе...Суарес на одной ноге сильнее этих троих.
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