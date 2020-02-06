Абидаль: «В списке „Барселоны“ есть Жиру, Льоренте и Обамеянг»

Спортивный директор «Барселоны» подтвердил информацию об интересе клуба к нападающему «Арсенала» .

Я знаю его. Обамеянг - важный для «Арсенала» игрок, способный решить исход матча. Логично ожидать, что летом мы возьмем еще одну «девятку». Знаем, что Суарес после восстановления от травмы вернется сильным, но летом нам понадобится еще один топ-игрок.

В нашем списке есть Жиру, Фернандо Льоренте и Обамеянг, но мы решили не подписывать форварда в январе.