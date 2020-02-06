Месси решил устроить революцию в «Барселоне»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси недоволен работой руководителей клуба.
Сообщается, что аргентинец хочет, чтобы нынешний президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу ушел в отставку, а на его место по итогам выборов пришел новый функционер.
Легендарный футболист считает, что главным тренером команды должен стать Хави, который сейчас возглавляет катарский «Аль-Садд». Также 32-летний игрок недоволен работой спортивного департамента каталонцев.
А источник у El Chiringuito TV кто? Бабка у подъезда?
Это и есть современная журналистика перепост желтухи?!
Ради сокерских неадекватов, которые будут считать эту "новость" за чистую монету?! Сокер такой сокер - помойщики.
А источник у El Chiringuito TV кто? Бабка у подъезда?
Это и есть современная журналистика перепост желтухи?!
Ради сокерских неадекватов, которые будут считать эту "новость" за чистую монету?! Сокер такой сокер - помойщики.
Мне кажется что Месси не спроста хочет, чтобы Хави был тренером Барселоны, ведь как нализывает Хави у Месси, Сетьену еще надо учиться и учиться.
Мне кажется что Месси не спроста хочет, чтобы Хави был тренером Барселоны, ведь как нализывает Хави у Месси, Сетьену еще надо учиться и учиться.
И так понятно, что он хочет эту цацку, а команда строится вокруг него, поэтому всё логично.
Чтоб ты понимал, Ювентус всегда сражается за все трофеи и все индивидуальные награды. Такова философия клуба.
И так понятно, что он хочет эту цацку, а команда строится вокруг него, поэтому всё логично.
Чтоб ты понимал, Ювентус всегда сражается за все трофеи и все индивидуальные награды. Такова философия клуба.