Месси решил устроить революцию в «Барселоне»

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сегодня, 18:16

Форвард «Барселоны» недоволен работой руководителей клуба.

Сообщается, что аргентинец хочет, чтобы нынешний президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу ушел в отставку, а на его место по итогам выборов пришел новый функционер.

Легендарный футболист считает, что главным тренером команды должен стать Хави, который сейчас возглавляет катарский «Аль-Садд». Также 32-летний игрок недоволен работой спортивного департамента каталонцев.