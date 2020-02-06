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Месси решил устроить революцию в «Барселоне»

сегодня, 18:16

Форвард «Барселоны» Лионель Месси недоволен работой руководителей клуба.

Сообщается, что аргентинец хочет, чтобы нынешний президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу ушел в отставку, а на его место по итогам выборов пришел новый функционер.

Легендарный футболист считает, что главным тренером команды должен стать Хави, который сейчас возглавляет катарский «Аль-Садд». Также 32-летний игрок недоволен работой спортивного департамента каталонцев.

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Все комментарии
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил rоnаldо743
сегодня в 18:47
Обойдусь без твоего доверия. Я лучше посмотрю, как вы реветь будете в конце сезона.
Мы не распускаем сопли из-за пустяков. Нас и 2006 год не сломал. Аха-ха)
_Философ_
_Философ_
сегодня в 18:45
Ура революция! Поднять красный флаг! Все на баррикады! Аврора уже плывет в Барселону и готовит орудие к выстрелу!
rоnаldо743
rоnаldо743 ответил Иоанн Рюрикович
сегодня в 18:44
Не могу доверять твоему "экспертному" мнению. Аха-ха)
Обойдусь без твоего доверия. Я лучше посмотрю, как вы реветь будете в конце сезона.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил rоnаldо743
сегодня в 18:42
Уже второй год Юве сражается исключительно за цацки для марокканца.
Не могу доверять твоему "экспертному" мнению. Аха-ха)
Сантус
Сантус
сегодня в 18:41
Я бы ещё потребовал переименовать клуб в Мессилону...:)
San Skra
San Skra
сегодня в 18:40
Источник: El Chiringuito TV
А источник у El Chiringuito TV кто? Бабка у подъезда?
Это и есть современная журналистика перепост желтухи?!
Ради сокерских неадекватов, которые будут считать эту "новость" за чистую монету?! Сокер такой сокер - помойщики.
trimetil
trimetil ответил LOpp
сегодня в 18:40
Учись Кокорин как надо революции устраивать.
Глушакова тоже поучи...
rоnаldо743
rоnаldо743 ответил Ministri Krasnodar
сегодня в 18:40
Средненький игрун с подаренными золотыми мячами провозгласил себя Богом Католонии ...
А с чего вдруг Роналду провозглашать себя богом Каталонии ?!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 18:40
Месси тайно посещал Украину и встречался с Юлией Тимошенко? Удивлён
КРУЖКА БРАГИ
КРУЖКА БРАГИ
сегодня в 18:39
Было бы нормальное руководство клуба,уже давно пинка под зад дали бы,а гоббы сразу приняли бы его и зп платили 70 млн евро!!
rоnаldо743
rоnаldо743 ответил Иоанн Рюрикович
сегодня в 18:39
почему про ЗМ Роналду неправда? И так понятно, что он хочет эту цацку, а команда строится вокруг него, поэтому всё логично. Чтоб ты понимал, Ювентус всегда сражается за все трофеи и все индивидуальные награды. Такова философия клуба.
Уже второй год Юве сражается исключительно за цацки для марокканца.
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
сегодня в 18:39
Средненький игрун с подаренными золотыми мячами провозгласил себя Богом Католонии ...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:39
Во как! Мы многое не знаем. Что там внутри творится.
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 18:39
Бартомеу всю карьеру в качестве президента нализывал 5. Месси, и вот тебе благодарность!

Мне кажется что Месси не спроста хочет, чтобы Хави был тренером Барселоны, ведь как нализывает Хави у Месси, Сетьену еще надо учиться и учиться.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 18:38
На счет мошенника Бартомеу Месси совершенно прав.
Несомненно. Это же Бартомеу скрывает соматропиновые инъекции гнома, он же переводит деньги на его офшорные счета, он покупает ему ЗМ и прочие награды, договаривается с судьями и.т.д.
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 18:37
Ахахаха.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:37
Хотел бы я на него посмотреть вне Барселоны
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 18:37
Какой он наглый, вы посмотрите! Да, я всегда знал, что Лео чувствует безнаказанность и вседозволенность) Но чтобы дошло до такого! Стыдно за Месси....
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 18:36
На счет мошенника Бартомеу Месси совершенно прав.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил Barcelona_Rostov
сегодня в 18:36
Такое никогда не выносится в СМИ,если бы это было правда,то Месси,уже бы в дубль отправили....
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил rоnаldо743
сегодня в 18:35
Ахахахаха. Персофаны марокканца отжигают. Когда Сарри прямым текстом говорит, что ЗМ Роналду главная цель Юве - кричат, что это неправда. Когда появляется левый надуманный вброс какого-то журналюги - Месси негодяй и подлец.
почему про ЗМ Роналду неправда?
И так понятно, что он хочет эту цацку, а команда строится вокруг него, поэтому всё логично.
Чтоб ты понимал, Ювентус всегда сражается за все трофеи и все индивидуальные награды. Такова философия клуба.
BDA8181
BDA8181 ответил LOpp
сегодня в 18:34
Учись Кокорин как надо революции устраивать.
Ему далеко ещё до гейвропы)))
BDA8181
BDA8181 ответил Barcelona_Rostov
сегодня в 18:33
Такое никогда не выносится в СМИ,если бы это было правда,то Месси,уже бы в дубль отправили....
Сказал как отрезал )))
112910415
112910415
сегодня в 18:32
сомнительные фантазии
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил Donetsk_the_BEST
сегодня в 18:32
АХААХАХ Месси как бабка в сказке про золотую рыбку) Уже мало того что и так рулит кому играть в команде, кому нет...
Мал гном, да вонюч. Аха-ха)
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
сегодня в 18:32
Такое никогда не выносится в СМИ,если бы это было правда,то Месси,уже бы в дубль отправили....
BDA8181
BDA8181
сегодня в 18:31
А бы хотел посмотреть как в условной Малаге он бы звяздил ))) А то взяли моду ублажать Рона да Лео )) Парочка твикс ей богу ))) Да и Рона туда ))) чтоб совсем не разлучны были ))
LOpp
LOpp
сегодня в 18:31
Учись Кокорин как надо революции устраивать.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил NOVA
сегодня в 18:29
да месси сам может быть и презиком и тренером и т.д.!! а лучше валил бы оттуда, в юве например, хоть на старости лет вместе с криро поиграли бы!!
а хто ж пенальти бить будет?
Алексей Миллер
Алексей Миллер
сегодня в 18:29
Месси в Барселоне это как нынешний царь в РФ - делает что хочет, а остальные терпят и относятся ко всему с пониманием.
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