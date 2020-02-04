ПСЖ: пир во время чумы

сегодня, 10:45

Только недавно все говорили о том, как в ПСЖ удалось наладить идиллию и плотные связи между звездами. «Соккер.ру» - о разрушении идиллии даже на фоне впечатляющих результатов.

С начала года можно было слышать и читать много о том, как Томасу Тухелю постепенно удается отыскивать баланс в игре команды, особенно с использованием одновременно четверки: Анхель Ди Мария, Неймар, Мауро Икарди и Килиан Мбаппе. Однако чем ближе плей-офф Лиги чемпионов – критически важный момент для парижан – тем чаще наружу вылезают неприятные детали отношений внутри коллектива. И даже видимый прогресс в отношении Неймара к делу кажется уже не таким очевидным.

Пир

Одним из важнейших светских событий минувших выходных в Париже был день рождения Неймара. Уже звучит сомнительно, учитывая, что как-то не принято даже самым звездным футболистам настолько явно фестивалить посреди сезона. Бразилец попытался сделать празднество незаметным, но тяжело утаить шило в мешке, когда ты «голливудишь» в дорогом клубе около Эйфелевой башни, весь в белом и с массой приглашенных звезд. Изнутри почти ничего в прессу не просочилось. Однако от папарацци ничего не ускользнуло на пути к празднику. Ковровые дорожки кинофестивалей позавидуют тому пафосу, с которым приглашенные, все в белом – таков был дресс-код – шествовали к Неймару. Интересно, что в прошлом году идею такого празднества руководство ПСЖ поддерживало, однако на этот раз на дне рождения Неймара не оказалось ни президента Насера Аль-Хелаифи, ни спортивного директора Леонардо, ни главного тренера Томаса Тухеля, у которого расспросили о том, что он думает по этому поводу:

Я всегда защищаю своих игроков, доверяю им. Но согласен, что тяжело перед людьми оправдать такое празднование. Контекст сложен. Тут всегда черное или белое. Я не могу руководствоваться мыслями об этом, формируя состав команды. Все должны очень серьезно тренироваться. И это – не лучший способ подготовки к матчам. Но и не самое худшее. Вообще, жаль, что мы должны искать аргументы, рассуждая об этом. Это отвлекает нас, потому что люди могут подумать, будто мы непрофессиональны. Я не пошел на вечеринку, потому что это мой выбор, но не личный выбор против Неймара, а выбор тренера ПСЖ .

Неймар постарался сделать все, чтобы только скудные официальные фото вышли за пределы клуба. На входе все гости и персонал должны были сдать свои телефоны.

К слову, для самого Неймара праздник, наверное, не так губителен с точки зрения подготовки к матчам, поскольку он все равно пропустит следующую игру из-за проблем со здоровьем.

Чума

Куда более серьезные вопросы вызывает разлад, который наступил в ПСЖ по самой неожиданной линии – между Тухелем и Мбаппе. Поводом стала замена француза на 67-й минуте матча с «Монпелье» (5:0). Килиан очень бурно выразил свое недовольство, устроив настоящий скандал, чем разочаровал всех, кто верил, что юноша является образцом профессионализма и здорового отношения к работе тренера и футболу вообще. Вот как сокрушался Кристоф Дюгарри:

Честно говоря, я в фрустрации. Когда увидел, что начал делать Мбаппе, подумал: «Это невозможно, он не может так поступить». Я думал, что он все понимает. Этот парень всем нам показывает, какой он зрелый, как он мыслит более взросло, чем многие другие. А тут он поступает как испорченный ребенок. Я разочарован. Ведь я очень люблю этого игрока. Он замечательный футболист, следить за игрой которого одно удовольствие. Но он проявил неуважение к Тухелю, к партнерам по команде, к Кавани и Икарди. Это одно из моих самых больших разочарований последнего времени. Для меня Мбаппе не будет таким, как прежде, никогда.

Существующую проблему не стал утаивать и сам Тухель, на которого, разумеется, набросились журналисты после всего произошедшего. Немец еще на поле пытался что-то объяснить Мбаппе, причем СМИ припомнили, что Килиан так реагировал на самом деле не раз на замены, правда, это все было менее демонстративно, чем сейчас. И в целом тональность обсуждений привела к тому, что критикуют, конечно, гораздо больше Мбаппе, чем Тухеля – редкий случай в среде болельщиков ПСЖ .

Мне было очень грустно. Мы эффектно победили со счетом 5:0, но не говорим о матче. Я бы хотел, чтобы говорили об игре. Но рассуждаем об отношениях. Такое случается. Между мной и Мбаппе нет ничего личного. Это отношения между игроком и тренером. Футболисты иногда играют, иногда оказываются на скамейке запасных. Да, я говорил потом с Мбаппе, также говорил с Леонардо. Мы часто так делаем после матчей. Но это останется в раздевалке. Я не думаю о том, кого лучше отправить на скамейку, Неймара или Мбаппе. Я не политик. Это мысли для политика. Мне так не нужно думать. Икарди и Кавани тоже оказались на скамейке, Сарабия – в поле. Никто не любит быть в запасе. Но я руководствуюсь спортивными интересами. Убежден, что игроки это понимают. То же касается и замен. Я не боюсь их делать. Другие соображения тут не важны. Игрокам нужно понимать, что это спортивный, а не политический выбор. Мне это давление ни к чему. Станет ли Мбаппе из-за этого ближе к «Реалу»? Я не могу думать о том, что в голове у другого человека. Между мной и Мбаппе с Неймаром нет кризиса. Я ни на кого не злюсь. Это отличные игроки, которые мне нужны. Они должны работать вместе на команду. Это футбол, мы должны рассуждать о команде, а это не только два игрока. Не всегда все согласны между собой, но нам нужно сохранять спокойствие и ясность.