Мбаппе недоволен, что его меняют чаще Неймара и Ди Марии

сегодня, 17:45

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо провел встречу с главным тренером парижан Томасом Тухелем и форвардом клуба . Напомним, что последний, уходя на замену в матче с «Монпелье», выражал недовольство в адрес немецкого специалиста.

По мнению 21-летнего футболиста, действия Тухеля не соответствуют позиции клуба, который использует Мбаппе для коммерческой деятельности и медиа.

Французский нападающий недоволен, что его чаще других меняют первым из атакующих игроков. А форвард Неймар и полузащитник остается на поле. Мбаппе же уходил на замену целых 5 раз в нынешнем сезоне.

Ранее об этой ситуации выразился Ди Мария.