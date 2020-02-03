Мбаппе недоволен, что его меняют чаще Неймара и Ди Марии

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо провел встречу с главным тренером парижан Томасом Тухелем и форвардом клуба Килианом Мбаппе. Напомним, что последний, уходя на замену в матче с «Монпелье», выражал недовольство в адрес немецкого специалиста.
По мнению 21-летнего футболиста, действия Тухеля не соответствуют позиции клуба, который использует Мбаппе для коммерческой деятельности и медиа.
Французский нападающий недоволен, что его чаще других меняют первым из атакующих игроков. А форвард Неймар и полузащитник Анхель Ди Мария остается на поле. Мбаппе же уходил на замену целых 5 раз в нынешнем сезоне.
Ранее об этой ситуации выразился Ди Мария.