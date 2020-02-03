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Мбаппе недоволен, что его меняют чаще Неймара и Ди Марии

сегодня, 17:45

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо провел встречу с главным тренером парижан Томасом Тухелем и форвардом клуба Килианом Мбаппе. Напомним, что последний, уходя на замену в матче с «Монпелье», выражал недовольство в адрес немецкого специалиста.

По мнению 21-летнего футболиста, действия Тухеля не соответствуют позиции клуба, который использует Мбаппе для коммерческой деятельности и медиа.

Французский нападающий недоволен, что его чаще других меняют первым из атакующих игроков. А форвард Неймар и полузащитник Анхель Ди Мария остается на поле. Мбаппе же уходил на замену целых 5 раз в нынешнем сезоне.

Ранее об этой ситуации выразился Ди Мария.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 18:54
Представляю себе истерику Месси, если его заменить.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 18:51
Пора уходить.
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 18:38
Ну вот и Мбаппе стал петушиться. Тоже неприкасаемым решил стать, как Неймар.
Лазуревый_Мужчина
Лазуревый_Мужчина
сегодня в 18:31
    Алексей Миллер
    Алексей Миллер ответил Шишанутый
    сегодня в 18:31
    Зато в Ювентусе есть лидер на букву п из Португалии
    Leki_chelsea
    Leki_chelsea
    сегодня в 18:22
    Я бы на место мбаппе не сел бы на скамейку запасных , а вдоль поля тренировался бы .показал бы что не устал и есть силы . Этим самым и тренер понял бы , что недоволен заменой
    MaxRnD
    MaxRnD
    сегодня в 18:17
    Зазвездило
    Шишанутый
    Шишанутый
    сегодня в 18:16
    Борзанул этот малый. Надо бы его осадить да не кому! В Псж нет лидера с характером, одни плаксы и тренер им под стать.
    Сантус
    Сантус
    сегодня в 18:07
    Летом малька срочно упаковывать в Реал.Думаю он уже сам дозрел...
    Neymar 10
    Neymar 10
    сегодня в 18:07
    мелкий кровосос наконец осознал свою никчёмную значимость , как только понял что с возвращением Неймара всё снова как и должно закрутилось вокруг настоящего лидера команды а не вокруг этого капризного малыша , который лишь с подачек может через раз замыкать в штрафной как его марокканский кумир играющий в Турине ! Теперь вместе с иждевенцем Кавани будут строить очередной заговор где как обычно во всем начнут обвинять Неймара который якобы сговорился с ручным тренеришкой Тухелем , чтобы тот давал меньше играть Мбаппэ для того чтобы в одиночку купаться в лучах славы и любви парижской публики! Одно радует , Господин Нассир скоро выручит за тебя огромные деньги и распорядится ими как следует для дальнейшего усиления команды без всяких истеричных единоличников как в ювентусе !!!
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответил Павел Амурский
    сегодня в 18:07
    Это расизм чистой воды.
    То расизм, то гомофобия, ох уж эта Европа, а ну её в опу....
    Павел Амурский
    Павел Амурский
    сегодня в 18:01
    Это расизм чистой воды.
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