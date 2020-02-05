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Бартомеу проведет встречу с Абидалем, у которого конфликт с Месси

сегодня, 17:16

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу проведет срочную встречу со спортивным директором каталонского клуба Эриком Абидалем.

Ее причиной является конфликт француза с нападающим «сине-гранатовых» Лионелем Месси.

Ранее 32-летний аргентинский футболист осудил Абидаля за слова о непрофессионализме игроков «Барселоны».

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Шишанутый
Шишанутый ответил Artuom
сегодня в 17:44
Футболистов уже нельзя критиковать?...
Гнома нельзя. Его можно только на хвалевать каждое интервью.
League1
League1
сегодня в 17:43
Гормон - он и в африке гормон. Ни одна другая команда не стала бы так много нянчится с этим отвратительным человечком.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 17:43
Мосська уже пожаловался Бармалею. Абидалю не сдобровать!
Artuom
Artuom
сегодня в 17:40
Футболистов уже нельзя критиковать?...
Roman73
Roman73
сегодня в 17:38
Послушй , Зинь, не трогай шурина,
Какой ни есть а всё ж родня.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 17:32
Абидаль обязан был,прежде чем слово сказать,встретиться с Месси и взять разрешение,раз он такое не сделал он будет уволен.
Пике и Абидаль должны покинуть Барса,так как Месси не доволен ими.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:24
У Абидаля нет ни с кем конфликта....
С каких пор высказать свою точку зрения без согласования с Месси стало называться "конфликтом".....??
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