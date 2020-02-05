Бартомеу проведет встречу с Абидалем, у которого конфликт с Месси

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу проведет срочную встречу со спортивным директором каталонского клуба Эриком Абидалем.
Ее причиной является конфликт француза с нападающим «сине-гранатовых» Лионелем Месси.
Ранее 32-летний аргентинский футболист осудил Абидаля за слова о непрофессионализме игроков «Барселоны».
Какой ни есть а всё ж родня.
https://www.youtube.com/watch?v=U8ys3IUGKIs
Какой ни есть а всё ж родня.
Пике и Абидаль должны покинуть Барса,так как Месси не доволен ими.
Пике и Абидаль должны покинуть Барса,так как Месси не доволен ими.
С каких пор высказать свою точку зрения без согласования с Месси стало называться "конфликтом".....??
С каких пор высказать свою точку зрения без согласования с Месси стало называться "конфликтом".....??