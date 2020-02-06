Месси инициирует уход из «Барселоны»

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сегодня, 12:45

«Соккер.ру» предупреждал, что так случится – у каталонцев очередной скандал, основанный на старых проблемах.

Что вообще произошло?

Очередной очень слабый спортивный директор «Барселоны» Абидаль – Бартомеу постоянно ошибается в назначениях, дал банальное и скучное видеоинтервью. С трудом нашли вялую зацепку, которую можно было вынести в шапку печатной версии.

Абидаль спокойно поделился впечатлением от команды Вальверде: «Многие игроки не были довольны и не работали усердно». Ничего странного не сказал – на счастливую команду «Барселона» не похожа. Даже при Сетьене медленно играют, Эрнесто их не подготовил, как следует.

Нет повода для скандала, но Месси публично накинулся на Абидаля с претензиями. Команда заведомо на стороне Лионеля – футболисты никогда не признают, что недорабатывают и виноваты, такова их природа. Например, на командном ужине у Пике пришли к выводу, что в поражениях виноваты перелеты. Гении анализа.

Фанаты, разумеется, тоже за Месси, ведь Бартомеу и Абидаль ужасно работают. Но интересен мотив. Зачем Лионель инициировал скандал, зацепившись за фразу, которую никто не прочитал бы? Романтики говорят, что капитана якобы достали намеки на то, что всем в клубе управляет именно он.

Это не так, ведь Неймар не вернулся, Гальярдо – не тренер. Также романтики уверены, что Лионель был против отставки Вальверде. Ну а про усердие – давняя история. Все в Барселоне знают, что у Месси особые тренировки, не может бегать в матчах – ходит, может – двигается.

Но Абидаль не говорил о Лионеле, что ясно из полного интервью. Получается, у Месси был другой мотив, чтобы разыграть карту «или я, или он».

Кому выгоден этот скандал?

У Бартомеу выборы в 2021 году, ему пожар принес только вред. Сетьен остался в стороне. Думал, что коров пасти не так приятно, как тренировать «Барселону», а теперь понял, что ошибался. Абидаль ничего крамольного не сказал, Эрик лично Лионеля не трогал - француз тоже оказался под ударом.

Получается, скандал приносит пользу только тем, кто заварил кашу – клану Месси. Тут две стороны – финансовая и футбольная. У Лионеля в 2021-м заканчивается контракт, но он хочет каждое новое соглашение заключать раз в год. Проще говоря, Хорхе Месси мечтает каждый раз шантажировать «Барселону» уходом сына.

А вот футбольная мотивация благороднее. Бартомеу не решился уволить Абидаля – пятый спортивный директор означал бы, что Бартомеу не на своем месте и не имеет стратегии развития – наверное, так и есть. Плюс Месси не нравится работа Эрика.

Не вернули Неймара, но взяли Гризманна. Подписали спорных новичков, не привезли Гальярдо или Хави на пост нового тренера, Сетьен – не выбор лично Месси. Плюс зимой Лионель не получил форварда вместо Суареса, хотя Абидаль открыто рассказывает, кем интересуются.

Скандал выгоден только клану Месси. Лионель справедливо указывает на то, что Абидаль, как ставленник Бартомеу, не решает, а создает кадровые проблемы. Малком, Ленгле, Артур, Мурильо, Боатенг и Тодибо - не футболисты уровня железной основы «Барселоны» под финал ЛЧ .

Видаль, Де Йонг и Гризманн – круче, но в основу идеально не зашли. Где центральные беки, где правый латераль уровня Алвеса? Футбольные претензии к Бартомеу и Абидалю обоснованы.

Чем все может закончиться?

Беда «Барселоны» в том, что Бартомеу, Абидаль и Месси одинаково слабые в роли спортивных директоров. Лионель вмешивался и чаще всего вредил – например, когда был рад уходу Луиса Энрике, так что не спешите во всем слепо доверять оценкам Месси.

Одно другому не мешает. Например, Пике – защитник, который футбольный ритм чувствует сейчас намного хуже, чем Шакира - музыкальный, закономерно сцепился с Лионелем. Порой складывается впечатление, что семья Месси не столько любит «Барселону», как использует в своих интересах.

Причина понятная – футболист может уйти. У Месси в контракте до 2021 года есть пункт, который позволяет бесплатно покинуть «Барселону» именно этим летом, за год до конца контракта. Говорили, что нужно перейти не в топ-клуб из Европы, но можно формально перейти в клуб шейхов из Катара, а затем – сразу вернуться в топ-5 за одно окно.

На Лионеля работают целые пиар-службы, огромные международные компании – его спонсоры не позволят просто так писать комментарии на чужие слова. Это спланированный комментарий. Месси хочет или выбить право на контракты раз в год и влияние при принятии всех ключевых решений, или собирается взять 50 млн фунтов в год от «Манчестер Сити».

Рано или поздно нужно устраивать перезагрузку «Барселоны». «Реал» не держался за Роналду изо всех сил, понимая это, и «Барселона» ошибется, если начнут целовать Месси в пятки, реагируя на любой его каприз, лишь бы слабый Бартомеу остался главным. Ведь уже сейчас знаем результат прогибов под Лионеля.

Как футболист - гениальный, как стратег – куда слабее, вспомните вечно скандальную сборную Аргентины без титулов. Причем экзистенциональному кризису в «Барселоне» - когда понятно, что Месси может быть счастливее в «Сити» Гвардиолы, чем в родном клубе, но никто не решает озвучить идею, что надо учиться играть без Лионеля, уже много лет.

Есть конкретная дата, когда умерла великая команда – 13 января 2017 года. В тот день «Барселона» уволила одного из первых тренеров Месси. Старика Гратакоса выперли с дикой формулировкой «за личное мнение, которое не совпадает с интересами клуба». А ведь дед ничего особенного, как и Абидаль, не сказал – заявил, что Месси не стал бы таким успешным без Иньесты, Хави, Неймара и так далее.

Затем были позорные вылеты от «Ювентуса», «Ромы» и «Ливерпуля» - три разгрома, и скандал за скандалом. Гратакос был прав, а весной увидим, каков Месси без Суареса. Парадокс в том, что чем больше власти дадут Лионелю – тем команде будет хуже, ведь он не лучше Абидаля в спортивном менеджменте. И чем дольше у руля будет Бартомеу – тем хуже.

Месси и «Барселона» могут пожить в несчастливом браке с постоянными скандалами внутри, немыми упреками и попыткой сыграть на публику в любовь. Но кажется, что своевременное расставание – идеальный выход. Во-первых, Бартомеу не простят, что Лионель ушел свободным агентом – Лионель сделает финальный подарок «Барселоне», у клуба будет новый президент.

Во-вторых, появится шанс или выбрать Пике молодым начальником – была такая идея у Жерара, или найти другого главу клуба, спортивного директора, назначить Хави (любого другого наставника) и запустить полную перезагрузку каталонской команды. С Лионелем настоящая революция невозможна, у него слишком длинная тень.

Но это идеальный вариант. В реальности «Барселона» Бартомеу скорее прогнется под семью Месси, забудет о своем девизе и станет только хуже. Нет вселенной, где Лионель перестает капризничать, его отец – вымогать больше денег и влияния, а Бартомеу и Абидаль вдруг становятся сильными футбольными менеджерами. В этой истории нет белых и пушистых.

Зато учтите, что Гвардиола, Бегиристайн и Ферран – люди, возродившие «Барселону», сейчас в «Манчестер Сити». Переход к ним Месси кажется логичным шагом. Отдельные источники утверждают, что Лионелю даже не нужен трансфер в клуб не из Европы, есть только одно условие – уйти можно после 32-летия. Тогда Лионелю не нужно ждать 2021 года, чтобы стать свободным агентом.