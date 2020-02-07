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Пике прокомментировал конфликт Месси с Абидалем

сегодня, 03:50

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился своим мнением относительно конфликта, возникшего между капитаном команды Лионелем Месси и спортивным директором клуба Эриком Абидалем.

Думаю, каждый знает, что он сделал правильно, а что нет. Так что мы должны продолжать работать, а не бросать всё друг другу в лицо до конца сезона, потому что это не поможет.

Мы должны сосредоточиться на нашем игровом стиле и на том, чтобы побеждать. В этом клубе мы опираем на победы и должны вернуться к этой идеологии.

Мы способны продолжать это делать, и каждый день работаем над собой, чтобы с каждым разом становиться всё ближе к реализации тренерской идеи. В нашей раздевалке невероятное единение.

Вчера также появился слух о том, что Месси на тренировке поругался с голкипером команды Марком-Андре тер Штегеном.

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