Бускетс: «Покидаем Кубок из-за одного дурацкого движения»

Полузащитник «Барселоны» прокомментировал поражение от «Атлетика» (0:1) в четвертьфинале Кубка Испании. Единственный гол встречи был забит в компенсированное время второго тайма. В ключевом эпизоде матча Бускетс проиграл верховую борьбу форварду хозяев Иньяки Уильямсу.

Мы покидаем Кубок из-за одного дурацкого движения. В домашнем матче на выходных мы одержали победу, но сегодняшняя встреча сложилась иначе. Мы играли хорошо, и мне кажется, что мы заслуживали пройти дальше.

Это грустный день для всех [нас]. Мы не хотели этого вылета, но у нас ещё остаются два других соревнования, в которых мы должны продолжать борьбу. Большую часть времени у нас всё неплохо получалось, так что нужно двигаться дальше.