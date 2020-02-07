Директор «Барселоны»: «Конфликт улажен, никто не может стоять выше клуба»

Директор «Барселоны» Гильермо Амор после поражения от «Атлетика» (0:1) в четвертьфинальном матче Кубка Испании заявил, что конфликт, возникший между капитаном «сине-гранатовых» и спортивным директором клуба Эриком Абидалем, был разрешён.

Президент в среду поговорил с Лео и Эриком, и всё было улажено внутри клуба. Мы все здесь для того, чтобы работать и оставаться сплочёнными. Особенно когда дела идут не так. Никто не стоит выше клуба, и вместе мы добьёмся поставленных целей. Мы всё прояснили.

Теперь у нас остались два других турнира: Ла Лига и Лига чемпионов.