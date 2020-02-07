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Директор «Барселоны»: «Конфликт улажен, никто не может стоять выше клуба»

сегодня, 06:07
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)1 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Директор «Барселоны» Гильермо Амор после поражения от «Атлетика» (0:1) в четвертьфинальном матче Кубка Испании заявил, что конфликт, возникший между капитаном «сине-гранатовых» Лионелем Месси и спортивным директором клуба Эриком Абидалем, был разрешён.

Президент в среду поговорил с Лео и Эриком, и всё было улажено внутри клуба. Мы все здесь для того, чтобы работать и оставаться сплочёнными. Особенно когда дела идут не так. Никто не стоит выше клуба, и вместе мы добьёмся поставленных целей. Мы всё прояснили.

Теперь у нас остались два других турнира: Ла Лига и Лига чемпионов.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:54
"Барселона" никогда не превратится в московский "Спартак".
beefs
beefs
сегодня в 06:45
Это только начало!!!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 06:38
Пускает пыль в глаза! Все грязные игры только начинаются. Злобный бородатый гном так просто это не оставит!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:30
Месся злопамятный
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