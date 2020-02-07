Бартомеу: «С такими желанием и игрой „Барселона“ добьётся больших успехов»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу прокомментировал поражение от «Атлетика» (0:1) в четвертьфинале Кубка Испании и вылет каталонского клуба из турнира.

Сегодня игроки бились и очень старались. Вы могли видеть амбиции и желание, которые они проявили, чтобы показать хорошую игру. С таким подходом мы добьёмся больших успехов.

Разочарование вызывает тот факт, что соперник прошёл дальше, всего раз ударив в створ ворот. У нас же было множество опаснейших моментов, мы неоднократно приближались к воротам соперника. Такой настрой наших футболистов воодушевляет меня.

Теперь мы сосредоточимся на чемпионате, который возобновится игрой с «Бетисом» в воскресенье. Работа, проделанная нами сегодня, очень порадовала меня, но мы уходим ни с чем. Я хочу поздравить «Атлетик», но при этом полностью уверен в тренерском штабе и игроках, которые будут до конца сражаться за Ла Лигу и Лигу чемпионов.