Фавр: «Мы должны беречь Холанда»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр после поражения от «Вердера» (2:3) в Кубке Германии ответил на вопрос о том, не жалеет ли он, что оставил форварда команды Эрлинга Холанда на скамейке запасных.
Во втором тайме 19-летний норвежец вышел на поле вместо Торгана Азара и через 20 минут отличился голом. На счету Холанда уже 8 мячей в 4 матчах за «Боруссию».
Как я уже говорил ранее, я первый человек из тех, кто знает, стоит ли выпускать Холанда в старте.
Вы не так хорошо осведомлены о его состоянии, как я. Так что мы должны быть осторожными и разумными.
Конечно, я хотел бы давать ему играть во всех матчах, но иногда мы должны быть бережны с ним. Ему 19 лет, и уже говорил о предсезонной подготовке и старых травмах. Мы должны быть разумными.