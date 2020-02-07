Фавр: «Мы должны беречь Холанда»

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сегодня, 07:36

Главный тренер дортмундской «Боруссии» после поражения от «Вердера» (2:3) в Кубке Германии ответил на вопрос о том, не жалеет ли он, что оставил форварда команды на скамейке запасных.

Во втором тайме 19-летний норвежец вышел на поле вместо Торгана Азара и через 20 минут отличился голом. На счету Холанда уже 8 мячей в 4 матчах за «Боруссию».