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Фавр: «Мы должны беречь Холанда»

сегодня, 07:36
ВердерЛоготип футбольный клуб Вердер (Бремен)3 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр после поражения от «Вердера» (2:3) в Кубке Германии ответил на вопрос о том, не жалеет ли он, что оставил форварда команды Эрлинга Холанда на скамейке запасных.

Во втором тайме 19-летний норвежец вышел на поле вместо Торгана Азара и через 20 минут отличился голом. На счету Холанда уже 8 мячей в 4 матчах за «Боруссию».

Как я уже говорил ранее, я первый человек из тех, кто знает, стоит ли выпускать Холанда в старте.

Вы не так хорошо осведомлены о его состоянии, как я. Так что мы должны быть осторожными и разумными.

Конечно, я хотел бы давать ему играть во всех матчах, но иногда мы должны быть бережны с ним. Ему 19 лет, и уже говорил о предсезонной подготовке и старых травмах. Мы должны быть разумными.

 

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