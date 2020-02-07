УЕФА присвоил Петербургу наивысшую степень готовности к Евро-2020

Главный специалист Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Евгения Лапина рассказала, что северная столица готова к проведению матчей финального турнира Евро-2020.
Представители УЕФА довольны качеством подготовки города, дали нам зеленую, наивысшую степень готовности. Мы, конечно, этому тоже бесконечно рады.
Пристальное внимание, как обычно, уделяем обеспечению безопасности при проведении такого крупного мероприятия.
Ранее стало известно, что Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» покажут по 17 игр Евро-2020.
Вкладывают МИЛЛИАРДЫ,а толку нет!
Вкладывают МИЛЛИАРДЫ,а толку нет!
Армения едет!!
Армения едет!!