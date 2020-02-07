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УЕФА присвоил Петербургу наивысшую степень готовности к Евро-2020

сегодня, 10:06

Главный специалист Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Евгения Лапина рассказала, что северная столица готова к проведению матчей финального турнира Евро-2020.

Представители УЕФА довольны качеством подготовки города, дали нам зеленую, наивысшую степень готовности. Мы, конечно, этому тоже бесконечно рады.

Пристальное внимание, как обычно, уделяем обеспечению безопасности при проведении такого крупного мероприятия.

Ранее стало известно, что Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» покажут по 17 игр Евро-2020.

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EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 11:33
Вот и хорошо.
Гус Пойет
Гус Пойет ответил Romkurch
сегодня в 11:30
В Петербурге всё на высшем уровне, и стадион, и команда.
И клоны Маньки Сливновой .Год не заходил, а этот смрад всё не убывает
Сабуртало
Сабуртало ответил чемпионство с душком
сегодня в 11:30
И пригласить туда увайнах и сабуртало
220 ВОЛЬТОВЫЙ
220 ВОЛЬТОВЫЙ ответил ziborock
сегодня в 11:24
Питер самый нефутбольный город страны! Во всех крупных городах есть по несколько команд а в Питере одна да и та из гастарбайтеров! Казахи, негры, хохлы, иранцы, латиносы...да кого там только нет!
Одна и то содержат за народные деньги!
Вкладывают МИЛЛИАРДЫ,а толку нет!
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 11:17
в связи с этим надо выделить еще миллиард на поддержку баклан-арены
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:09
Кто бы сомневался 😁
ziborock
ziborock
сегодня в 10:56
Питер самый нефутбольный город страны! Во всех крупных городах есть по несколько команд а в Питере одна да и та из гастарбайтеров! Казахи, негры, хохлы, иранцы, латиносы...да кого там только нет!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:54
А могли бы еще миллиард списать на подготовку...
Romkurch
Romkurch
сегодня в 10:53
В Петербурге всё на высшем уровне, и стадион, и команда.
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
сегодня в 10:48
А по другому и быть не могло!
11-и метровый
11-и метровый
сегодня в 10:47
    220 ВОЛЬТОВЫЙ
    220 ВОЛЬТОВЫЙ
    сегодня в 10:25
    Траву подкрасили,стены заштукатурили,бакланы улетели)) нормально все!
    Армения едет!!
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