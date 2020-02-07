УЕФА присвоил Петербургу наивысшую степень готовности к Евро-2020

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сегодня, 10:06

Главный специалист Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Евгения Лапина рассказала, что северная столица готова к проведению матчей финального турнира Евро-2020.

Представители УЕФА довольны качеством подготовки города, дали нам зеленую, наивысшую степень готовности. Мы, конечно, этому тоже бесконечно рады. Пристальное внимание, как обычно, уделяем обеспечению безопасности при проведении такого крупного мероприятия.