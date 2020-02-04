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В «Торпедо» опровергли данные о переезде на стадион «Спартака»

сегодня, 16:27

В пресс-службе московского «Торпедо» прокомментировали данные, согласно которым клуб ведет переговоры со «Спартаком» о проведении весенних матчей на домашнем стадионе «красно-белых» «Открытие Арена».

Информация, что «Торпедо» проведет оставшиеся матчи на стадионе «Спартака», не соответствует действительности. Оставшиеся три матча, как мы и заявляли ранее, пройдут на территории спортивного городка «Лужники». По четвертому матчу вопрос остается открытым, так как спортивный городок заявлен как домашняя арена футбольного клуба «Чертаново».

Отметим, что, согласно регламенту ФНЛ, если команда борется за выживание или за выход в Премьер-Лигу, ее матчи должны проходить в один день и в одно время с поединками прямых конкурентов.  

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VIPded
VIPded
сегодня в 17:19
Отказались пятно на легендарную репутацию ставить.)))
Valeleo
Valeleo
сегодня в 17:17
В Торпедо не захотели позориться.
Bordend
Bordend
сегодня в 17:07
Фердун заломил цену.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:46
Потом сюрприз будет.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:38
Предполагаю,что источником информации был или Василий Качкин,или Шнобель Инсайдерян.
Лазуревый_Мужчина
Лазуревый_Мужчина
сегодня в 16:37
Спартачи зажали стадион. А вот мы для Тосно всегда открыты - нам не жалко!
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