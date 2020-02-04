В «Торпедо» опровергли данные о переезде на стадион «Спартака»

В пресс-службе московского «Торпедо» прокомментировали данные, согласно которым клуб ведет переговоры со «Спартаком» о проведении весенних матчей на домашнем стадионе «красно-белых» «Открытие Арена».
Информация, что «Торпедо» проведет оставшиеся матчи на стадионе «Спартака», не соответствует действительности. Оставшиеся три матча, как мы и заявляли ранее, пройдут на территории спортивного городка «Лужники». По четвертому матчу вопрос остается открытым, так как спортивный городок заявлен как домашняя арена футбольного клуба «Чертаново».
Отметим, что, согласно регламенту ФНЛ, если команда борется за выживание или за выход в Премьер-Лигу, ее матчи должны проходить в один день и в одно время с поединками прямых конкурентов.