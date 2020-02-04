В «Торпедо» опровергли данные о переезде на стадион «Спартака»

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сегодня, 16:27

В пресс-службе московского «Торпедо» прокомментировали данные, согласно которым клуб ведет переговоры со «Спартаком» о проведении весенних матчей на домашнем стадионе «красно-белых» «Открытие Арена».

Информация, что «Торпедо» проведет оставшиеся матчи на стадионе «Спартака», не соответствует действительности. Оставшиеся три матча, как мы и заявляли ранее, пройдут на территории спортивного городка «Лужники». По четвертому матчу вопрос остается открытым, так как спортивный городок заявлен как домашняя арена футбольного клуба «Чертаново».