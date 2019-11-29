«Ливерпуль» показал проект реконструкции «Энфилда»

Пресс-служба «Ливерпуля» опубликовала проект предстоящей реконструкции домашнего стадиона команды «Энфилд».
Изменения коснутся трибуны Anfield Road, находящейся за воротами напротив знаменитого фанатского сектора Kop. В планах клуба увеличить количество мест на ней на 7000, в результате чего общая вместительность стадиона превысит 61 тыс. зрителей. Реконструкция начнется не ранее 2020 года. Ранее клуб позвал жителей города, чтобы учесть пожелания и рекомендации при строительстве.
На гейфилде уже погладили радужные, угловые флажки? Аха-ха)
На гейфилде уже погладили радужные, угловые флажки? Аха-ха)
Пора обратиться в нужный кабинет.Аха)))
Пора обратиться в нужный кабинет.Аха)))
Но фанату интера этого конечно же не понять. Ты наверное считаешь, что скаминопуль по праву взял прошлогодний трофей? Аха-ха)
Но фанату интера этого конечно же не понять. Ты наверное считаешь, что скаминопуль по праву взял прошлогодний трофей? Аха-ха)