ГлавнаяНовости

«Ливерпуль» показал проект реконструкции «Энфилда»

сегодня, 17:11

Пресс-служба «Ливерпуля» опубликовала проект предстоящей реконструкции домашнего стадиона команды «Энфилд».

Изменения коснутся трибуны Anfield Road, находящейся за воротами напротив знаменитого фанатского сектора Kop. В планах клуба увеличить количество мест на ней на 7000, в результате чего общая вместительность стадиона превысит 61 тыс. зрителей. Реконструкция начнется не ранее 2020 года. Ранее клуб позвал жителей города, чтобы учесть пожелания и рекомендации при строительстве.

«Ливерпуль» показал проект реконструкции «Энфилда»

«Ливерпуль» показал проект реконструкции «Энфилда»

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Ливерпуль» позвал жителей города на обсуждение планов расширения стадиона
21 ноября Комментарии17
Медведев передал стадион «Ростов-Арена» в собственность Ростовской области
12 ноября Комментарии14
«Интер» и «Милан» сделали заявление о новом общем стадионе
17 октября Комментарии26
Власти Петербурга предложили семь тренировочных площадок для финала ЛЧ
01 октября Комментарии1
Реконструкция «Камп Ноу» завершится в 2024 году
23 сентября Комментарии11
Сычев показал поля, где тренируется «Пюник»
11 сентября Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил fanliverpoolfan 2
   6 / 949
сегодня в 18:27
    Don Nerazzurri
    Don Nerazzurri ответил Князь сажал врагов на посох
       225 / 949
    сегодня в 18:18
    Гоббов никто не унижал, но скаминовцы не спортивно прошли в плове Рому, а год спустя кабинетно выкинули Наполи. А я всегда был за справедливость. Аха-ха) Но фанату интера этого конечно же не понять. Ты наверное считаешь, что скаминопуль по праву взял прошлогодний трофей? Аха-ха)
      fanliverpoolfan 2
      fanliverpoolfan 2
         38 / 949
      сегодня в 18:14
      Красивый,стадион
      Князь сажал врагов на посох
      Князь сажал врагов на посох ответил Алексей Миллер
         6 / 949
      сегодня в 18:11
      Ахаха, Бунша и белорус уже тут как тут) главный гей играет в туринском проекте
        Князь сажал врагов на посох
        Князь сажал врагов на посох ответил Don Nerazzurri
           6 / 949
        сегодня в 18:10
        Князюк! Вроде Ливерпуль пока не унижал горбатых, что ты на них так зол?
        Гоббов никто не унижал, но скаминовцы не спортивно прошли в плове Рому, а год спустя кабинетно выкинули Наполи. А я всегда был за справедливость. Аха-ха)
        Но фанату интера этого конечно же не понять. Ты наверное считаешь, что скаминопуль по праву взял прошлогодний трофей? Аха-ха)
        Алексей Миллер
        Алексей Миллер ответил Don Nerazzurri
           30 / 949
        сегодня в 18:08
        Бунша и белорус завидуют успехам других команд. Их туринтус в еврокубках бессилен
        Алексей Миллер
        Алексей Миллер ответил Князь сажал врагов на посох
           30 / 949
        сегодня в 17:56
        Ахаха, Бунша и белорус уже тут как тут) главный гей играет в туринском проекте
        Don Nerazzurri
        Don Nerazzurri ответил Князь сажал врагов на посох
           225 / 949
        сегодня в 17:46
        У нас всё лучше, кроме ногомячистов.
        Князюк! Вроде Ливерпуль пока не унижал горбатых, что ты на них так зол?
        A.Gordeev
        A.Gordeev
           97 / 949
        сегодня в 17:29
        Прилично.
        Князь сажал врагов на посох
        Князь сажал врагов на посох ответил cska plus
           6 / 949
        сегодня в 17:24
        Наши новые стадионы сто раз лучше.
        У нас всё лучше, кроме ногомячистов.
        cska plus
        cska plus
           12 / 949
        сегодня в 17:20
        Наши новые стадионы сто раз лучше.
        Князь сажал врагов на посох
        Князь сажал врагов на посох
           6 / 949
        сегодня в 17:20
        Гейфилд должен быть залит бетоном, что бы не распространялось по миру мужеложство.
        ДАША Д
        ДАША Д
           319 / 949
        сегодня в 17:13
        Уютненько.
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100