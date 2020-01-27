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Участники Евро-2020 определились с базами на время проведения турнира

сегодня, 18:37

УЕФА сообщил о том, где будут базироваться во время Евро-2020 сборные, прошедшие отбор на турнир.  

В своих странах будут располагаться национальные команды России, Австрии, Англии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов и Франции.  

Сборные Чехии и Хорватии будут базироваться в Шотландии. Команды Польши и Швеции отправятся в Ирландию. Сборная Португалии расположится в Венгрии. Команда Финляндии выбрала базу в Репино под Санкт-Петербургом. Швейцарцы будут находиться в Италии. Турция и Уэльс планируют базироваться в Азербайджане, Украина – в Румынии.  

Отметим, что ранее гендиректор «Газпром Арены» высказался о финансовых затратах для подготовки стадиона к Евро-2020.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность ответил dimagas2
сегодня в 19:07
А какой смысл в этом базировании ,если все ровно нужно будет фиг знает куда летать?
Ну так наверное у организаторов спросить нужно. Они же вечно финансовую выгоду ищут. ЧМ зимой, ЧЕ с кучей городов организаторов.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 18:52
А какой смысл в этом базировании ,если все ровно нужно будет фиг знает куда летать?
За адекватность
За адекватность
сегодня в 18:51
В 2018 был в Шереметьево, пересадка, к матери летал. . Ска бокал пива самого дешевого 500 рублей, обалдел. Испанцы, датчане, думал полиция бушевать будет, нет все чинно благородно. Хорошо ЧМ организовали, ЧЕ не хуже пройдет. Может не в тему, навеяло.
Alladins
Alladins
сегодня в 18:42
Странно, что сборная России не поехала в Австрию.
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