Участники Евро-2020 определились с базами на время проведения турнира

сегодня, 18:37

УЕФА сообщил о том, где будут базироваться во время Евро-2020 сборные, прошедшие отбор на турнир.

В своих странах будут располагаться национальные команды России, Австрии, Англии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов и Франции.

Сборные Чехии и Хорватии будут базироваться в Шотландии. Команды Польши и Швеции отправятся в Ирландию. Сборная Португалии расположится в Венгрии. Команда Финляндии выбрала базу в Репино под Санкт-Петербургом. Швейцарцы будут находиться в Италии. Турция и Уэльс планируют базироваться в Азербайджане, Украина – в Румынии.

Отметим, что ранее гендиректор «Газпром Арены» высказался о финансовых затратах для подготовки стадиона к Евро-2020.