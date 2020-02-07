Нижний Новгород подал заявку на проведение финала Кубка России

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сегодня, 13:32

Правительство Нижегородской области подало заявку в РФС на проведение финала Олимп Кубка России на стадионе «Нижний Новгород». Об этом рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов.

Нижегородская область действительно подавала заявку на проведение на стадионе «Нижний Новгород» финального матча Олимп Кубка России по футболу 2020 года. Вопрос о матчах национальной сборной на стадионе находится в проработке. Регион заинтересован в их проведении.

Финальный матч пройдет 13 мая. Место, где состоится финал Кубка России, будет определено на заседании исполнительного комитета РФС в феврале.

Также недавно заявку на проведение финала подала Ростовская область.