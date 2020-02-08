Коларов: «„Болонья“ полностью заслужила эту победу»

Защитник «Ромы» прокомментировал домашнее поражение от «Болоньи» (2:3) в матче 23-го тура Серии А.

Мы проиграли этот матч, «Болонья» заслужила победу, вот и всё.

2020 год начался не очень хорошо, но такие провалы в течение сезона иногда случаются. Всё, что мы можем сделать, это замолчать и работать усерднее.

Мы знали, что «Болонью» трудно обыграть, и что она опасна на контратаках. Наш прессинг был недостаточно хорош, и это дало им преимущество при контратакующей игре. «Болонья» полностью заслужила эту победу, мы же не соответствовали своим стандартам сегодня. После перерыва мы сыграли лучше, но этого было недостаточно.