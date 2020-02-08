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Флик: «Считаю Левандовски лучшим центрфорвардом в мире»

сегодня, 02:56

Наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о нападающем мюнхенской команды Роберте Левандовски.

Я считаю Роберта лучшим центральным нападающим мира. У него сенсационная статистика. Он в топ-форме. Поэтому мы рады, что он у нас есть. При игре без мяча он также придаёт импульс, который важен для команды. Это делает его ещё ценнее, ведь он ведёт команду вперёд. У чужих ворот он невероятно опасен, я редко видел футболистов в такой форме.

Напомним, 31-летний форвард был признан лучшим игроком года в Польше.

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