Флик: «Считаю Левандовски лучшим центрфорвардом в мире»

Наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о нападающем мюнхенской команды Роберте Левандовски.
Я считаю Роберта лучшим центральным нападающим мира. У него сенсационная статистика. Он в топ-форме. Поэтому мы рады, что он у нас есть. При игре без мяча он также придаёт импульс, который важен для команды. Это делает его ещё ценнее, ведь он ведёт команду вперёд. У чужих ворот он невероятно опасен, я редко видел футболистов в такой форме.
Напомним, 31-летний форвард был признан лучшим игроком года в Польше.